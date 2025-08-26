Publicidad

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para la etapa 5 en vivo; contrarreloj por equipos

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para la etapa 5 en vivo; contrarreloj por equipos

La quinta jornada de la competencia tendrá como particularidad que será la primera que tocará suelo ibérico, ya que las anteriores fueron en Italia y Francia.

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 5.jpg
Primera fracción de la Vuelta a España 2025 en suelo ibérico.
Foto: @lavuelta.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: agosto 26, 2025 09:39 a. m.