Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para la etapa 5 en vivo; contrarreloj por equipos

La quinta etapa de la Vuelta a España 2025 será una prueba contrarreloj por equipos que llevará a cabo el miércoles 27 de agosto sobre 24,1 kilómetros planos con partida y llegada en la población catalana de Figueres.

Será la primera fracción en suelo español, ya que las 3 jornadas iniciales se disputaron en la región del Piamonte, norte de Italia, mientras que la cuarta llegó a Francia.

Se tratará de un día propicio para la velocidad, en el que seguramente las diferencias entre cada escuadra no serán muy grandes, aunque suficientes para tocar la general, que en la parte alta tiene a todos sus hombres separados por algunos segundos.

Es así como el elenco británico Ineos Grenadiers, al que pertenece Egan Bernal, estaría llamado a hacer lo posible para que el colombiano siga metido en el top 5, mientras que el Bahrain Victorius buscará que el también ‘escarabajo’ Santiago Buitrago permanezca entre los 10 primeros de la clasificación individual.

Las acciones se podrán observar en directo en Colombia mediante varias señales de televisión abierta y vía web.

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 5

La transmisión irá en vivo por Caracol Televisión, Caracol Sports y la aplicación Ditu.

TV, etapa 5 de la Vuelta a España 2025

⦁ Fecha: miércoles 27 de agosto

⦁ Trayecto: 24,1 km (Figueres-Figueres)

⦁ Perfil: contrarreloj plana por equipos

⦁ Hora en Canal Caracol: 9:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol HD2: 6:30 a. m.

⦁ Hora en Caracol Sports y Ditu: 6:30 a. m.

