Johan Carbonero anotó un golazo para el 4-0 de la Selección Colombia sobre México

Este sábado, la Selección Colombia derrotó 4-0 a México en el AT&T Stadium de Texas, donde los dirigidos por Néstor Lorenzo fueron una verdadera aplanadora al imponerse con autoridad sobre los ‘aztecas’, que dejaron una pobre imagen y aumentaron la incertidumbre a ocho meses de la Copa del Mundo, torneo en el que serán uno de los países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá.

A los 16 minutos de juego, Jhon Lucumí abrió el marcador, mientras que Luis Díaz (56’), Jefferson Lerma (64’) y Johan Carbonero (87’) completaron la goleada de una Selección Colombia que ya suma 15 años sin perder ante México.

El tanto de Johan Carbonero llegó sobre el final del encuentro tras una precisa asistencia de Juan Fernando Quintero para el jugador del Internacional de Brasil, quien definió con sutileza ante la salida del arquero rival.



Así fue el golazo de Johan Carbonero que selló la goleada de la Colombia sobre México