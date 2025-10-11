Luis Díaz y James Rodríguez se juntaron y el guajiro hizo un golazo en Colombia vs México

Publicidad
La Selección Colombia amplió el marcador contra México con un junte entre James Rodríguez y Luis Díaz, con el guajiro terminando de buena manera la jugada para el 2-0 en el resultado en el estadio AT&T.
Al minuto 56 el ‘10’ y capitán de la ‘tricolor’ recibió el balón en la mitad de cancha y tras transportar un poco la pelota, vio que ‘Lucho’ iba corriendo por la banda izquierda y le filtró un gran pase.
Luis Díaz tomó la posesión, ganó en velocidad, se metió al área y cuando le salió el arquero Luis Malagón decidió picársela para mandar le esférica al fondo de la red. ¡Golazo!