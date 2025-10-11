Síguenos en::
Luis Díaz y James Rodríguez se juntaron y el guajiro hizo un golazo en Colombia vs México

Al minuto 56 de Colombia vs México ‘Lucho’ se encargó de ampliar el marcador para la ‘tricolor’, con una definición precisa, tras asistencia del ‘10’.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de oct, 2025
