Luis Díaz y James Rodríguez se juntaron y el guajiro hizo un golazo en Colombia vs México

La Selección Colombia amplió el marcador contra México con un junte entre James Rodríguez y Luis Díaz, con el guajiro terminando de buena manera la jugada para el 2-0 en el resultado en el estadio AT&T.

Al minuto 56 el ‘10’ y capitán de la ‘tricolor’ recibió el balón en la mitad de cancha y tras transportar un poco la pelota, vio que ‘Lucho’ iba corriendo por la banda izquierda y le filtró un gran pase.

Luis Díaz tomó la posesión, ganó en velocidad, se metió al área y cuando le salió el arquero Luis Malagón decidió picársela para mandar le esférica al fondo de la red. ¡Golazo!



Así fue el golazo de Luis Díaz en Colombia vs México, en partido preparatorio: