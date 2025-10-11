Jefferson Lerma y un golazo con Selección Colombia contra México: sin dejar caer el balón

La Selección Colombia no tuvo piedad de México. Este sábado 11 de octubre, en el estadio AT&T, el primero en reportarse en el marcador fue Jhon Lucumí, conectando de cabeza, tras un centro de James Rodríguez. Posteriormente, el turno fue para Luis Díaz, quien se la picó al arquero, Luis Malagón. Y al minuto 64, el que dijo presente fue Jefferson Lerma, con un golazo.

Todo ocurrió al minuto 63, cuando el número '10' cobró un tiro libre desde el costado izquierdo. En ese momento, la defensa mexicana pudo rechazar el esférico, pero quedó corto y quien apareció fue el mediocampista de Crystal Palace. Sin dejar caer el balón, sacó un potente remate de volea y venció al guardameta, Luis Malagón, que no pudo hacer absolutamente nada.



Vea el gol de Jefferson Lerma, con Selección Colombia vs. México