Gol Caracol  / Selección Colombia  / Jefferson Lerma y un golazo con Selección Colombia contra México: sin dejar caer el balón

Jefferson Lerma y un golazo con Selección Colombia contra México: sin dejar caer el balón

Después de un centro de James Rodríguez, se generó un rebote en el área y Jefferson Lerma aprovechó para sacar un zapatazo, cogiendo el esférico en el aire.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de oct, 2025
Jefferson Lerma, mediocampista de la Selección Colombia, celebra su gol contra México, en partido preparatorio

