La Selección Colombia empezó su preparación al Mundial 2026 con goleada: 4-0 sobre México

La Selección Colombia no tuvo piedad de México. Este sábado 11 de octubre, en el estadio AT&T, midieron fuerzas por la fecha FIFA de octubre, y la 'tricolor' se impuso por 4-0, con goles de Jhon Janer Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero. Además, de la mano de un James Rodríguez que mostró un buen nivel en el terreno de juego, en Estados Unidos.

Néstor Lorenzo entendió que estos partidos son para ver nuevas caras o darle más minutos a jugadores que no son habituales. Razón por la que Willer Ditta, Álvaro Angulo, Kevin Serna, Johan Carbonero, Rafael Santos Borré, Jáminton Campaz y Juan Portilla tuvieron su oportunidad en la cancha. Pese a las variantes, el equipo funcionó a la perfección y eso se vio.

Pocos minutos bastaron para que la Selección Colombia abriera el marcador. James Rodríguez se hizo cargo de un tiro libre, envió un centro preciso y Jhon Lucumí se anticipó para inflar las redes. Felicidad, locura y alegría en las toldas 'cafeteras', mientras que el equipo mexicano intentaba encontrar respuestas para dar vuelta al compromiso, pero nunca encontró las vías.

De hecho, la 'tricolor' siguió de largo. Al 56', el número '10' volvió a hacer de las suyas, con un hermoso pase a la banda, donde estaba Luis Díaz, quien emprendió una larga carrera. Una vez adentro del área, el guajiro no perdonó y sacó toda su magia, pues se la picó al guardameta, Luis Malagón, quien no pudo hacer nada para evitar que llegara el 2-0 parcial.



Lejos de conformarse con ello y al ver que México la pasaba mal, la Selección Colombia fue por más. Después de un centro de James Rodríguez, la defensa 'manita' despejó, pero el balón llegó a la zona donde estaba Jefferson Lerma. Sin pensarlo dos veces, el mediocampista de Crystal Palace sacó un potente remate, de volea, y puso el 3-0 en territorio estadounidense.

