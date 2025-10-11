James Rodríguez fue un 'León' frente a México, autor intelectual de tres de los goles de Colombia

La Selección Colombia tuvo una buena presentación este sábado frente a México, uno de los anfitriones del Mundial 2026, y así se confirmó tras la clara victoria 4-0, inobjetable por demás, en el estadio T&T del estado de Texas, en Estados Unidos. Los goles de los dirigidos por Néstor Lorenzo fueron convertidos por Jhon Janer Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero.

Sin embargo, en el trío de primeras anotaciones se dio una particularidad, que James Rodríguez participó en todas y nuevamente se convirtió de esa manera en uno de los hombres más destacados del primer partido de preparación de cara a la Copa del Mundo del año entrante.

Haciendo gala de su sensibilidad para pegarle al balón, en el tanto que dio la apertura del marcador lanzó un cobro desde el sector derecho, que terminó empujando en plena área chica Lucumí. En el segundo, el número '10' le metió un pase perfecto a Díaz Marulanda, quien entró al área para embocar el balón en la red contraria y poner a festejar a los aficionados nacionales que llegaron en buen número al imponente escenario deportivo.

Eso no fue todo para James, ya que en el tercer gol también ejecutó la falta de costado y en medio de un mal rechazo de los mexicanos, el que apareció para impactar el balón con fuerza, de volea, fue Lerma, otro de los hombres destacados del equipo de Lorenzo.



Luis Díaz celebra gol con Selección Colombia contra México - Foto: AFP

Publicidad

Tal y como es su costumbre, Rodríguez Rubio siempre quiso ser el eje del juego de Colombia, convertirse en el socio de todos sus compañeros y en ese aspecto, tratar de lanzar y filtras buenos balones en ofensiva.

La historia de James Rodríguez en este partido contra los 'manitos' terminó al minuto 68, cuando el profesor Lorenzo ordenó la entrada de Juan Fernando Quintero y el cucuteño se marchó de la cancha en medio de vítores y aplausos de parte de los seguidores colombianos que dijeron presente en el estadio.

Publicidad

Ahora tanto el mediocampista del León, como sus demás compañeros deberán pasar la página y pensar ya en lo que será el duelo de este martes 14 de octubre contra Canadá, con el que se espera cerrar de manera positiva la serie de dos juegos en la fecha FIFA actual.