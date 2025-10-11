Síguenos en::
James Rodríguez fue un 'León' frente a México, autor intelectual de tres de los goles de Colombia

James Rodríguez fue un 'León' frente a México, autor intelectual de tres de los goles de Colombia

James Rodríguez se destacó en la victoria 4-0 de la Selección Colombia sobre su similar mexicano. Para el '10' fueron suficientes 68 minutos para destacarse.

Por: Daniel Parra Cuenca
Actualizado: 11 de oct, 2025
James Rodríguez
James Rodríguez en Colombia vs México - Foto:
AFP

