Vuelta a España 2025: hora y dónde ver en TV la etapa 4; la carrera llega a Francia

La cuarta etapa de la Vuelta a España 2025 se llevará a cabo el martes 26 de agosto sobre 206,7 kilómetros de media montaña, siendo la más larga de todo el recorrido.

La bandera se bajará en Susa, Italia, mientras que la meta estará ubicada en Voiron, Francia, camino en el que los pedalistas encontrarán un alto de tercera categoría en el kilómetro 10 y dos de segunda en los kilómetros 36 y 76.

Posteriormente, el trazado será plano y con tendencia al descenso, lo que hace presumir que puede haber llegada masiva y que los embaladores que pierdan contacto con el pelotón en las escaladas iniciales se puedan reincorporar para disputar la fracción en el esprint.

Y aunque los intentos de fuga seguramente se presentarán desde temprano en el terreno de ascenso, la larga travesía del final permite que los pasistas del pelotón y los equipos de los velocistas puedan darles cacería a los escapados del día.

Las acciones se podrán observar en directo en Colombia mediante varias señales de televisión abierta y vía web.

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 4

La transmisión irá por Caracol Televisión, Caracol Sports y la aplicación Ditu.

TV, etapa 4 de la Vuelta a España 2025

⦁ Fecha: martes 26 de agosto

⦁ Trayecto: 206,7 km (de Susa, Italia, a Voiron, Francia)

⦁ Perfil: media montaña

⦁ Hora en Canal Caracol: 8:45 a. m.

⦁ Hora en Caracol HD2: 6:30 a. m.

⦁ Hora en Caracol Sports y Ditu: 6:30 a. m.

