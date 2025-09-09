Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Joao Almeida

Joao Almeida

Ciclista portugués.

  • Lo más visto
    David Alonso, en el Gran Premio de Cataluña de Moto2.
    David Alonso, en el Gran Premio de Cataluña de Moto2.
    @AsparTeam
    Más Deportes

    David Alonso fue octavo en el Gran Premio de Cataluña; su compañero celebró

    En territorio español, el colombiano David Alonso tuvo una buena presentación, luego de mejorar 17 casillas en la competencia. El triunfo fue para Daniel Holgado, de su mismo equipo.

    Linda Caicedo marcó gol con Real Madrid femenino vs Eibar, por la Liga F.
    Linda Caicedo marcó gol con Real Madrid femenino vs Eibar, por la Liga F.
    Foto: Getty
    Colombianos en el exterior

    Linda Caicedo, ¡a ponerse las 'pilas'!; rival ya empezó a dejarle el 'tierrero' en la Liga

    A la colombiana, quien hace unos días regresó a España para iniciar pretemporada con el Real Madrid femenino; ya le empezaron a sacar ventaja en la Liga femenina.

    Cristiano Ronaldo en duelo con la Selección de Portugal.
    Cristiano Ronaldo en duelo con la Selección de Portugal.
    Foto: AFP.
    Gol Caracol

    ¿Cuánto le falta a Cristiano Ronaldo para llegar al gol 1.000?; respondió a doblete de Messi

    Cristiano Ronaldo sigue dando pasos para acercarse al reto que se le volvió una fijación y por el que avanza, ahora con doblete con Portugal en las Eliminatorias europeas.

    Lionel Messi, que jugará su ultimo partido de eliminatorias en Argentina
    Lionel Messi, que jugará su ultimo partido de eliminatorias en Argentina - Foto:
    AFP
    Gol Caracol

    Las Eliminatorias Sudamericanas y un cierre de 'infarto', que deja el triste adiós de Lionel Messi

    A falta de una fecha para culminar una nueva clasificatoria sudamericana, varios fueron los eventos que marcaron esta edición, con el adiós del '10' como una de las principales.

    Selección de Argentina
    Selección de Argentina
    AFP
    Gol Caracol

    Para Argentina ya es oficial; así se encamina el inicio del fin, previo a duelo con Ecuador

    El conjunto 'albiceleste' centra su atención en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, sin la presencia de Lionel Messi en la concentración. ¡Se acerca el final!

    Luis Enrique, director técnico del PSG, junto a sus jugadores, tras un partido de la Ligue 1
    Luis Enrique, director técnico del PSG, junto a sus jugadores, tras un partido de la Ligue 1
    AFP
    Gol Caracol

    El PSG está metido en graves problemas; ya hizo queja formal con la Federación

    El cuadro parisino recibió malas noticias hace unas horas, de cara a lo que será esta primera mitad de la temporada, que recién está iniciando; a eso su comunicado.

    Espectador provocó caída en la Vuelta a España.
    Espectador provocó caída en la Vuelta a España.
    Pantallazo.
    Ciclismo

    Espectador provocó caída en la Vuelta a España; Javier Romo fue el gran afectado

    En medio de un momento complicado en la Vuelta a España, por las constantes protestas, un hombre se metió en la carretera y mandó al suelo al español Javier Romo, del Movistar.

    James Rodríguez festejando anotación junto a Luis Díaz, en Copa América.
    James Rodríguez festejando anotación junto a Luis Díaz, en Copa América.
    Foto: Getty Images.
    Selección Colombia

    El regalo que recibió James Rodríguez en concentración de Selección Colombia; "es insignia"

    El '10' fue sorprendido en la concentración de la Selección Colombia, con sorpresivo regalo que le sacó más de una sonrisa al cucuteño. ¿De qué se trata?

    Egan Bernal, en la etapa 15 de la Vuelta a España 2025.
    Egan Bernal, en la etapa 15 de la Vuelta a España 2025.
    Getty Images.
    Ciclismo

    Egan Bernal y Santiago Buitrago brillaron en la etapa 15 de la Vuelta a España 2025

    Gran presentación de los corredores colombianos en este cierre de la segunda semana en la Vuelta a España. Al final, el ganador fue el danés Mads Pedersen, en el sprint.

    Casa de compañero de Richard Ríos, sufrió ataque bomba en Ucrania.
    Casa de compañero de Richard Ríos, sufrió ataque bomba en Ucrania.
    Foto: Getty Images.
    Colombianos en el exterior

    Drama y susto de compañero de Richard Ríos en Benfica; bombardearon su casa en Ucrania

    Reveladoras informaciones llegan desde territorio ucraniano, donde se confirmó el bombardeo ruso, que terminó impactando en la casa de uno de los compañeros de Richard Ríos.