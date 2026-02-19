A figura de Selección Colombia le pusieron fecha de regreso, tras grave lesión; ¿va al Mundial 2026?

El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina y las selecciones nacionales que lo disputarán quieren tener a todos sus jugadores y figuras disponibles. Colombia, con Néstor Lorenzo al mando, no es la excepción y este jueves recibió una noticia de última hora sobre el inminente regreso a las canchas de una pieza clave.

En las últimas horas, el DT de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, entregó nuevos detalles sobre el arquero Kevin Mier, quien no juega desde el 8 de noviembre de 2025 cuando fue sustituido a los 45 minutos contra Pumas UNAM, tras sufrir una fractura en la tibia.

El estratega sorprendió al ponerle una fecha de regreso concreta al retorno del colombiano. "Kevin viene muy bien, la recuperación viene siendo muy positiva a tal punto de qué se valora la posibilidad de que este fin de semana vuelva a competir en la Sub-21, lo cual es una gran noticia", dijo de entrada.

Pese a esa novedad, Larcamón dejó en claro que el guardameta que viene reemplazando a Mier lo está haciendo muy bien. "Con la recuperación de 'El Flaco', vamos a tener dos grandes arqueros en excelentes condiciones poder competir por el puesto. Estoy muy conforme con mucha seguridad de lo que viene siendo la figura de Andrés Gudiño, no sólo dentro sino también fuera la cancha. Es una muy buena noticia que esté recuperado Mier y que se sume la competencia interna para para entrar a la segunda mitad del semestre", agregó.



Kevin Mier, arquero colombiano, salió en camilla en el partido entre Cruz Azul y Pumas, por la Liga MX Getty Images

Publicidad

Kevin Mier y sus números

Con Atlético Nacional disputó 104 partidos, recibió 98 goles y mantuvo 40 arcos en cero en más de 9.100 minutos, siendo figura en Liga y torneos internacionales. Su rendimiento le abrió la puerta al exterior con Cruz Azul, donde suma 94 encuentros, 92 goles encajados y 38 porterías imbatidas en 8.415 minutos, destacándose por reflejos y juego con los pies.

En sus inicios también tuvo paso por Valledupar FC (actual Real Cundinamarca). En total, acumula 215 partidos a nivel de clubes.

Publicidad

Con la Selección Colombia ha participado en tres compromisos de Clasificación Mundialista, sumando 270 minutos y manteniendo su arco en cero en una ocasión, perfilándose como alternativa confiable en el proceso nacional.