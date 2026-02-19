Síguenos en:
Escándalo con presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia; le quedó prohibido salir de Argentina

El máximo dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio 'Chiqui' Tapia, es noticia este jueves en su país, por la restricción que le pusieron y el caso judicial en el que está involucrado.

Por: AFP
Actualizado: 19 de feb, 2026
Claudio Tapia, presidente de la AFA
