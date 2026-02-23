Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Aparecieron audios del VAR de polémica jugada en Llaneros 2-2 Medellín; "una mano cuadro a cuadro"

Aparecieron audios del VAR de polémica jugada en Llaneros 2-2 Medellín; "una mano cuadro a cuadro"

Este lunes la FCF dio a conocer el paso a paso de la controversial acción del empate parcial 1-1 entre Llaneros y DIM, el pasado viernes, luego de una larga revisión del VAR.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 23 de feb, 2026
Comparta en:
Llaneros Medellín penalti Liga BetPlay 2026
Llaneros vs Medellín penalti de Jhon Vásquez en Liga BetPlay 2026
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad