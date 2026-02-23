Aparecieron audios del VAR de polémica jugada en Llaneros 2-2 Medellín; "una mano cuadro a cuadro"

El pasado viernes 20 de febrero Llaneros e Independiente Medellín empataron 2-2 en un reñido compromiso en el estadio Belo Horizonte, en Villavicencio, que estuvo marcado por polémica y por un reclamo desde el club antioqueño. Ante eso, este lunes se dieron a conocer los audios del VAR de una de las acciones discutidas en el compromiso.

Cuando el DIM iba ganando 1-0 hubo un penalti a favor de los locales, que ejecutó Jhon Vásquez para el 1-1 parcial, pero fue una jugada en la que se tomaron el tiempo de revisar.



Audios del VAR polémica Llaneros vs Medellín

En el video publicado en la cuenta de YouTube de la Federación Colombia de Fútbol, inician explicando que al "minuto 67 y tras una faceta de ataque al área por parte del equipo local se ve una disputa de un defensor y dos atacantes que saltan por el balón y que posteriormente llega al guardameta. El árbitro desde su lectura y posicionamiento no logra observar detalles debido al grado de dificultad por la posición y plano de los jugadores al momento de la disputa, dando continuidad al partido".

Pero luego, puntualizaron que "el VAR en su chequeo protocolar, y utilizando sus mejores ángulos y planos disponibles, verifica correctamente en un paso a paso la trayectoria del balón por el área, enfocando especialmente la disputa aérea entre los atacantes y la defensor, quien al momento de la disputa toca el balón con la mano, que se posiciona de manera antinatural por encima de su hombro y que consigue ocupar más espacio, determinando así una infracción para tiro penalti".

Seguido a eso, dejaron ver instante a instante los audios entre los encargados del VAR y el árbitro central Jairo Mayorga, quien tras revisarla, dio el penalti para Llaneros.



Desde la sala de video arbitraje enfatizaron en lo siguiente: "Mira, un contacto, un contacto en la mano hacia adelante. Cuadro a cuadro golpea en la mano. Esta es clara, pega en la mano y es antinatural".

En las imágenes se puede observar la mano de Esneyder Mena, y que los atacantes estaban habilitados en el momento del centro que terminó impactando en el defensor, que fue sancionada como penalti y que Jhon Vásquez convirtió en el 1-1 parcial.

Después de eso el Medellín había anotado al minuto 90+4 por intermedio de Diego Moreno, pero al 90+9 Néider Ospina consiguió nuevamente la igualdad para los de Villavicencio.