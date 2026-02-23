¿Cuándo volverá a jugar Juan Fernando Quintero con River Plate, luego de la lesión frente a Vélez?

La situación de River Plate en la actualidad en la Liga de Argentina tiene las alarmas prendidas entre los periodistas y también entre su exigente hinchada. El pasado domingo los 'millonarios' perdieron por la mínima diferencia frente a Vélez Sarsfield y ahondaron aún más la crisis de resultados, a tal punto que se habla de una posible salida del entrenador Marcelo Gallardo, quien se marchó del estadio sin atender a los medios de comunicación. Pero además de eso, las lesiones también estuvieron a la orden del día en el enfrentamiento contra los de 'Liniers', entre ellas la de Juan Fernnado Quintero.

El volante antioqueño no alcanzó a completar la media hora de juego y tuvo que ser reemplazado por Joaquín Freitas. El '10' de los de la 'banda roja' se marchó con visibles muestras de dolor.

Parte de los lesionados

Juanfer, lesión grado 1 en biceps femoral derecho (2 a 3 semanas).



Paez esguince acromioclavicular izquierdo grado 1. Depende del dolor pero debería jugar rápido.



De esa manera durante este lunes se vienen conociendo informaciones relacionadas con el alcance de la lesión en su pierna derecha. Y en ese orden de ideas, hace pocos minutos el periodista Sebastián Srur publicó en su cuenta de la red social 'X' al respecto. "Juanfer, lesión grado 1 en biceps femoral derecho (2 a 3 semanas de incapacidad)", escribió el referido comunicador y ahora se tiene la expectativa de que también River haga un pronunciamiento oficial.

En caso de confirmarse dicha noticia, Quintero Paniagua se perdería los duelos frente a Banfield (26 de febrero), Independiente Rivadavia (2 de marzo) y Atlético Tucumán (8 de marzo). Esto, esperando que le lesión tenga un proceso de recuperación sin complicaciones.



Este tema no solamente generó inquietud en el cuadro argentino, sino que también en la Selección Colombia, de la cual Quintero es uno de los habituales, con miras a los compromiso de preparación para el Mundial 2026 frente a Croacia, del 26 de marzo y contra Francia, el 29 del mismo mes. El cuerpo técnico que lidera Néstor Lorenzo estaría dando a conocer los convocados a mediados del próximo mes.

