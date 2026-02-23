La sede de la Selección Colombia en México genera “preocupación en FIFA”, por hechos de violencia

Faltan 107 días para el inicio del Mundial 2026 y con lo que viene pasando por hechos de violencia en México, muchos se cuestionan si será una sede segura para los partidos en dicho país. Primero los de repechaje que serán en el mes de marzo, como los que se disputarán en el certamen orbital de junio a julio, donde entra la Selección Colombia ya que tiene un duelo de fase de grupos, y de paso eligieron a Guadalajara como su base durante la primera fase, una de las ciudades más afectadas por lo que viene pasando luego de que fuera abatido el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como 'El Mencho'.

Por ese motivo, el medio mexicano 'Claro Sports' se puso en contacto con la FIFA, para saber sus sensaciones de lo que viene pasando en esta sede del torneo orbital, primero "sobre si la sede de Guadalajara está o no en riesgo para los partidos de la fase de grupos del Mundial y, aunque de este punto en específico no se dieron detalles, sí se confirmó que existe preocupación".

De la misma manera, frente a los compromisos más cercanos, detallaron que "está bajo consideración si se mantienen o no en la capital jalisciense los juegos de repechaje agendados para el 26 de marzo de 2026 en el Estadio Akron".



¿Qué partidos de repechaje se juegan en Guadalajara?

A finales del mes de marzo están programados dos compromisos en el estadio Akron, que son Nueva Caledonia vs Jamaica, el 26 de marzo, y el que gane dicho encuentro se medirá al Congo, el 31 del mismo mes. De hecho, el ganador de esta respeca mundialista será rival de la Selección Colombia en el grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Selección Colombia AFP

Y hablando de la 'tricolor', cabe recordar que el combinado dirigido por Néstor Lorenzo eligió a la Academia AGA, en Guadalajara, como su base de entrenamiento en un "complejo que alberga seis canchas, cuatro de ellas de pasto natural y dos sintéticas y cuenta con un total de 70,000 m2", donde estará antes del inicio del torneo y durante sus duelos en territorio mexicano.



¿Qué partidos del Mundial 2026 se juega en Guadalajara?

Además del duelo de nuestra Selección Colombia frente al ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y el Congo (23 de junio), se disputarán Uruguay vs España (26 de junio), México vs Corea (18 de junio), y Corea contra el ganador de la repesca entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o Chequia (11 de junio).



Se vienen días importantes para que la FIFA se pronuncie, tome decisiones o mantenga todo igual en México, especialmente en Guadalajara, para los compromisos de repechaje y de fase de grupos del Mundial 2026.