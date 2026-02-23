Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La sede de la Selección Colombia en México genera “preocupación en FIFA”, por hechos de violencia

La sede de la Selección Colombia en México genera “preocupación en FIFA”, por hechos de violencia

Tras ser abatido un jefe del narcotráfico mexicano, hay temor en la ciudad de Guadalajara, donde nuestra Selección Colombia hará base en el Mundial 2026, y jugará un partido en fase de grupos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 23 de feb, 2026
Comparta en:
Estadio Guadalajara Selección Colombia FIFA
Estadio Akron (Guadalajara), donde jugará la Selección Colombia en Mundial de la FIFA
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad