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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Álvaro Montero le hicieron un gol de Puskás en Argentina; vea el tanto de Riestra

A Álvaro Montero le hicieron un gol de Puskás en Argentina; vea el tanto de Riestra

El colombiano tuvo una noche para el olvido, este domingo, en duelo por la Liga de Argentina con Boca Juniors. Montero recibió sus tres primeros goles, bajo el arco 'xeneize'.

Por: EFE
Actualizado: 26 de jul, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Álvaro Montero en duelo con Boca Juniors, por la Liga de Argentina.
Álvaro Montero en duelo con Boca Juniors, por la Liga de Argentina.
Foto: Pantallazo de X.

Con Álvaro Montero en cancha, Boca Juniors sufrió este domingo una inesperada goleada por 3-0 ante Deportivo Riestra como visitante en un partido de la primera jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Luego de sus victorias ante Sarmiento de Junín (2-0) por la Copa Argentina y O’Higgins de Chile por la repesca de la Copa Sudamericana, el ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador cedió su invicto en su primera presentación en el torneo local.

Los goles de Braian Sánchez, el uruguayo Antony Alonso y Alexander Díaz, todos en la primera etapa, sentenciaron una derrota tan dura como inesperada para el ‘Xeneize’, que preservó algunos jugadores -entre ellos el capitán Leandro Paredes- para la revancha del jueves como visitante frente al O’Higgins chileno.

De esta manera, el Torneo Clausura del fútbol argentino comenzó con derrotas para ambos equipos ‘grandes’ porque el sábado River Plate perdió por 0-1 ante Barracas Central en el estadio Monumental de Núñez, con el solitario gol de Gonzalo Morales.

La primera jornada, en tanto, deparó victorias para ambos equipos de Avellaneda: el viernes Racing Club derrotó por 2-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata, y este domingo Independiente se impuso a domicilio por 0-2 ante Estudiantes de La Plata.

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Belgrano, campeón del Torneo Apertura, derrotó por 2-1 a Rosario Central el jueves, mientras que el sábado Lanús se impuso por 1-0 ante San Lorenzo.

Entre el martes y el jueves próximos se disputará la segunda jornada del Clausura, en la que habrá tres encuentros reprogramados: Boca Juniors-Estudiantes, Tigre-Belgrano y Unión-Lanús, por la participación del ‘Xeneize’, el ‘Matador’ y el ‘Granate’ en los partidos de vuelta de la fase de repescas de la Copa Sudamericana.

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