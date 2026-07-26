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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Alianza Valledupar 1-1 Fortaleza

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Alianza Valledupar 1-1 Fortaleza

La jornada dominical poco a poco va llegando a su fin, con la igualdad a un gol entre Alianza Valledupar y Fortaleza. Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras este encuentro.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 26 de jul, 2026
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Alianza FC vs Fortaleza
Alianza FC vs Fortaleza
Colprensa

Se va bajando el telón de la primera jornada de la Liga BetPlay 202026-II, donde este domingo ningún partido ha terminado en empate, y por lo contrario, los goles no han faltado para poner a vibrar a los aficionados de nuestro fútbol colombiano.

Alianza Valledupar vs Fortaleza
Fútbol Colombiano

Espectacular golazo de Jhon Solis con Fortaleza vs. Alianza Valledupar; vea la anotación acá

David González, entrenador de América de Cali.
Fútbol Colombiano

David González, con los 'pies en la tierra', tras victorioso debut con América en la Liga BetPlay

El primer encuentro de este domingo 26 de julio tuvo lugar en el estadio El Campín, donde América de Cali venció como visitante 0-2 a Internacional de Bogotá, gracias a los tantos de Jhon Tilman (51') y Yeison Guzmán (61').

El segundo compromiso estuvo a cargo de Águilas Doradas e Independiente Santa Fe, donde los locales ganaron 2-1 en su 'nido', gracias a los tantos de Andrés Ricaurte (53') y Frank Lozano (86'), el descuento de los 'cardenales' fue por medio de Nahuel Bustos desde la vía de la pena máxima al 53'.

Por consiguiente, en el tercer juego del día, tuvo lugar en el estadio Armando Maestre Pavajeau, donde Fortaleza y Alianza Valledupar, donde igualaron a un tanto, y repartieron puntos en el arranque del campeonato.

El primer tanto de la noche llegó sobre el minuto 20' tras una genialidad de Jhon Solis por banda izquierda, y que posteriormente remató con pierna derecha, protagonizando uno de los goles más lindos de la jornada a favor de los 'amix'.

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Ya en la segunda parte (71'), los locales despertaron y marcaron la igualdad en el marcador por medio de Andrés Vérgara, que levantó a todo el público en el estadio. De esta manera ambos equipos repartieron puntos, en su primera salida del campeonato.

Alianza Valledupar vs Fortaleza
Alianza Valledupar vs Fortaleza
Colprensa

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Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Alianza Valledupar 1-1 Fortaleza

Pos.EquipoPJGDPTS
1América1+23
2Deportivo Cali1+23
3Medellín1+13
4Águilas Doradas1+13
5Tolima1+13
6Bucaramanga1+13
7Llaneros1+13
8Fortaleza101
9Alianza101
10Atlético Nacional000
11Once Caldas000
12Cúcuta000
13Boyacá Chicó000
14Pasto1-10
15Junior1-10
16Santa Fe1-10
17Millonarios1-10
18Deportivo Pereira1-10
19Internacional de Bogotá1-20
20Jaguares1-20
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