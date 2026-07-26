Santa Fe y un amargo debut en Liga, frente a Águilas Doradas; caída 2-1, con gol sobre el final

Este domingo 26 de julio, Águilas Doradas recibió a Independiente Santa Fe en el estadio Cincuentenario, de la ciudad de Medellín, por el duelo correspondiente a la primera jornada de la Liga BetPlay II-2026.

Haciendo respetar la localía, ante su gente y en su cancha; los antioqueños vencieron con un justo 2-1 al 'león', que recibió el segundo tanto a los 85 minutos de partido.

Andrés Ricaurte y Frank Lozano fueron los encargados de anotar para Águilas Doradas; mientras que Nahuel Bustos puso el descuento para Santa Fe, desde el punto de penalti.