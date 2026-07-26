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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe y un amargo debut en Liga, frente a Águilas Doradas; caída 2-1, con gol sobre el final

Santa Fe y un amargo debut en Liga, frente a Águilas Doradas; caída 2-1, con gol sobre el final

Este domingo, los antioqueños dieron un golpe sobre la mesa en condición de local, venciendo a los capitalinos por 2-1, con un tanto de Frank Lozano a los 85 minutos.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 26 de jul, 2026
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Acción de juego entre Santa Fe vs. Águilas Doradas, por duelo de Liga.
Acción de juego entre Santa Fe vs. Águilas Doradas, por duelo de Liga.
Foto: Colprensa.

Este domingo 26 de julio, Águilas Doradas recibió a Independiente Santa Fe en el estadio Cincuentenario, de la ciudad de Medellín, por el duelo correspondiente a la primera jornada de la Liga BetPlay II-2026.

Haciendo respetar la localía, ante su gente y en su cancha; los antioqueños vencieron con un justo 2-1 al 'león', que recibió el segundo tanto a los 85 minutos de partido.

Andrés Ricaurte y Frank Lozano fueron los encargados de anotar para Águilas Doradas; mientras que Nahuel Bustos puso el descuento para Santa Fe, desde el punto de penalti.

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