Espectacular golazo de Jhon Solis con Fortaleza vs. Alianza Valledupar; vea la anotación acá

Alianza Valledupar y Fortaleza protagonizan el penúltimo juego de este domingo para ir cerrando la primera jornada de la Liga BetPlay, y así mismo, en este encuentro se protagonizó lo que sin duda, es uno de los mejores goles de este arranque del torneo.
Todo ocurrió al minuto 19' de la primer parte, cuando Jhon Solís condujo la pelota por sector izquierdo del campo, sacándose a rivales en su camino y dentro del área remató de gran manera venciendo al arquero, y abriendo el marcador en el estadio Armando Maestre Pavajeau.
Vea la jugada del gol acá:
¡FORTALEZA ABRE EL MARCADOR CON UN GOLAZO DE JHON SOLIS! Gran jugada y buena definición para poner el 1-0 de los 'Amix' ante Alianza Valledupar. 😎⚽🔥— Win Sports (@WinSportsTV) July 26, 2026
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