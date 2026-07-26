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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Espectacular golazo de Jhon Solis con Fortaleza vs. Alianza Valledupar; vea la anotación acá

Espectacular golazo de Jhon Solis con Fortaleza vs. Alianza Valledupar; vea la anotación acá

Apenas transcurre la primera jornada de la Liga BetPlay 2026-II, y Fortaleza protagonizó uno de los mejores golazos del torneo, por medio de Jhon Solis. Vea el tanto acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de jul, 2026
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Alianza Valledupar vs Fortaleza
Alianza Valledupar vs Fortaleza
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Alianza Valledupar y Fortaleza protagonizan el penúltimo juego de este domingo para ir cerrando la primera jornada de la Liga BetPlay, y así mismo, en este encuentro se protagonizó lo que sin duda, es uno de los mejores goles de este arranque del torneo.

Todo ocurrió al minuto 19' de la primer parte, cuando Jhon Solís condujo la pelota por sector izquierdo del campo, sacándose a rivales en su camino y dentro del área remató de gran manera venciendo al arquero, y abriendo el marcador en el estadio Armando Maestre Pavajeau.

Vea la jugada del gol acá:

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