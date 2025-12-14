A Edwuin Cetré no paran de echarle 'flores' por el título con Estudiantes: "fue el más picante"

Guido Carrillo, Fernando Muslera y Lucas Alario, baluartes del Estudiantes de La Plata campeón del Torneo Clausura, ponderaron el título logrado por el club platense y se lo dedicaron a “toda la familia pincha”.

“Es algo increíble. Es una emoción inexplicable estar viviendo esto con el club de toda mi vida, con una institución que siempre se levanta y que lucha aunque parezca que ya está abatido en el piso. Esta es la recompensa”, sostuvo el goleador Carrillo tras al consagración número 11 a nivel local de Estudiantes.

“Quiero dedicarle este título a mi novia y a mi hija Rita recién nacida. Desde el día que me expulsaron y me dieron cuatro fechas de suspensión que no tenía justificación, sabía que esto podía pasar y no dejé de entrenarme ni un minuto pensando en este momento. Es mérito de la personalidad que tiene este grupo para jugar momentos importantes”, añadió el autor del gol en el minuto 90+2 para llevar el duelo al tiempo suplementario.

Edwuin Cetré, jugador colombiano, celebra su campeonato con Estudiantes de La Plata, en el Clausura de Argentina Getty Images

En tanto, el portero uruguayo Fernando Muslera dijo: “Quiero agradecer a todos los hinchas que vinieron a Santiago del Estero, a los que se quedaron en La Plata, a las familias de los jugadores y a la mic especial que está en Uruguay. Estoy muy feliz de haber tomado la decisión de venir a Estudiantes, porque este club es una locura. Y estoy contento de haber colaborado para lograr el título”.



“Nos daban por muertos pero Estudiantes sabe de imposibles. Los penales se viven con tranquilidad y por suerte pude brindar mi granito de arena para darle el título a estos chicos que metieron un año con mucho sube y baja para terminar coronando y festejando un título”.



Los colombianos fueron centro de atención en la gran final

Con Edwuin Cetré por un lado y Duván Vergara por el otro; al final del compromiso las reacciones se volcaron hacia ambos ‘cafeteros’, quienes tuvieron buenas presentaciones durante el tiempo regular, dentro del terreno de juego.

Publicidad

Evidentemente, quien más se llevó ‘flores’ fue Cetré, pues, a pesar de haberse errado su tiro en la tanda de penaltis, fue pieza fundamental en el Estudiantes campeón.

“Fue el más picante de la cancha: velocidad y cambio de ritmo que complicó siempre a la defensa rival. Movió la pelota con criterio, generó las jugadas más peligrosas e incomodó a Cambeses con algún remate de media distancia. La mala: falló su penal”, indicó el diario ‘Olé’, que lo calificó con ocho puntos.

Publicidad

Por su parte, el mismo medio argentino valoró lo hecho por Duván Vergara con 6.5 de calificación, dejando claro que fue de más a menos en el compromiso: “Fue desequilibrante. Desbordó por el costado, pateó al arco, se asoció bien, recuperó. Muy activo y picante. En el ST mermó su nivel”.