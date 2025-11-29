A James Rodríguez lo ayudaría viejo amigo del Real Madrid, para conseguir equipo

James Rodríguez disfruta de sus vacaciones por estos días en Colombia, acompañado de familia y amigos, mientras se define su futuro para el 2026, pensando en encontrar un equipo que le de minutos de juego, protagonismo y la regularidad que requiere para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026, el que será el último con la 'tricolor'.

Por eso, en medio de los rumores de la MLS, en la Liga MX dejó buenas sensaciones de sus presentaciones con el Club León, por lo que desde ya es vinculado con otro elenco mexicano, en especial por la supuesta recomendación que haría un viejo conocido suyo del Real Madrid: Keylor Navas.



James Rodríguez, en la mira de Pumas de México

Por eso, en las últimas horas 'Fox Sports México' dio información que pondría al mediocampista colombiano en la órbita del elenco universitario, que dirige actualmente Efraín Juárez.

"El futbolista colombiano no renovará con León, por lo que a partir del 1 de enero de 2026, se convertirá en agente libre, así que podrá fichar por el club de su elección a coste 0", detallaron de entrada, agregando que ahí es donde actuaría en Pumas un amigo y excompañero de James en el Real Madrid, ya que "tendría la ‘ayuda’ de Keylor Navas para amarrarlo".

Aunque no hay algo confirmado de charlas entre el arquero costarricense y el mediocampista cucuteño, el periodista "Rodrigo Tovar, de FOX Sports México, revela que sí hay un interés real de Pumas por él, y habría dos puntos clave para que se haga realidad", explicando de esa manera que inicialmente se debe esperar que "James Rodríguez, en apariencia, le gustaría vivir en la Ciudad de México, por lo que las opciones para seguir su carrera se dirigen a Pumas, aunque Cruz Azul y América también podrían entrar en dicha terna, aunque de ellos no se ha movido NADA".



James Rodríguez, ¿en qué nivel llegaría al Mundial si firma con Millonarios? Foto: FCF.

Publicidad

Con ese panorama, se vienen días y semanas importantes para el capitán de la Selección Colombia, pensando en definir su futuro para el 2026, con la Liga MX y la MLS como las opciones reales para que tenga protagonismo, minutos, y así tener el respaldo de Néstor Lorenzo para la máxima cita orbital de la FIFA, que será en Estados Unidos, México y Canadá.

Por el momento, James Rodríguez también estará pendiente al sorteo del Mundial 2026 que será este viernes 5 de diciembre, en Washington, para conocer los 3 primeros rivales en la fase de grupos del torneo del próximo año, sabiendo que la Selección Colombia está en el bombo 2.