¿Millonarios buscó a James Rodríguez como refuerzo para 2026? Enrique Camacho aclaró el tema

En las últimas semanas se puso a circular un rumor en el fútbol colombiano relacionado con una posibilidad de que Millonarios pudiera contratar a James Rodríguez, quien no seguirá para el próximo año en el León de la Liga MX y que se encuentra en la búsqueda de nuevo club, pensando en la importancia de tener continuidad para encarar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Y precisamente hace pocos minutos, en una rueda de prensa en el norte de Bogotá, el que hizo claridad al respecto fue Enrique Camacho, presidente del club bogotano. "Con relación a James sí se hicieron una serie de contactos buscándolo, pero definitivamente esos contactos no avanzaron productivamente", expresó el directivo inicialmente ante la prensa capitalina.

Además de eso, Camacho complementó y afirmó que "fue algo similar como cuando a Millonarios quería a Falcao; James es un jugador maravilloso, es el capitán de la Selección Colombia y ahora tiene alternativas que explorar".

James Rodríguez, en el partido entre la Selección Colombia y Australia Foto: AFP

De esa manera, por lo pronto, queda descartada esa posibilidad del exjugador del Real Madrid, Porto y Mónaco para vestir los colores de los 'embajadores'.



Cabe indicar que después de haber jugado con el seleccionado colombiano los partidos frente a Nueva Zelanda (2-1) y Australia (3-0), Rodríguez Rubio comenzó a disfrutar de sus vacaciones y de hecho, ya se han visto fotos suyas en la playa junto a Salomé y Samuel, sus dos hijos. Por ahora se han desmentido informaciones de clubes de México y de la MLS para los que sonó el mediocampista nacido en Cúcuta y de 34 años.

En el caso del '10' de Colombia, el entrenador Néstor Lorenzo comentó recientemente que lo hecho por el reconocido futbolista en León fue relevante, pero que debería encontrar pronto un nuevo club con el fin de tener continuidad pensando en la Copa del Mundo. Así que se tiene la expectativa de que se den noticias en las próximas semanas.