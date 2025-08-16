Luis Díaz, el salvador de Bayern Múnich: buen esfuerzo para evitar un gol de Stuttgart

Luis Díaz siempre se ha caracterizado por ser un jugador que nunca niega ni una gota de sudor. Por eso, desde su llegada al Bayern Múnich no ha sido la excepción. Prueba de ello fue la jugada que protagonizó este sábado 16 de agosto, en el marco de la Supercopa de Alemania, donde se enfrentaron contra Stuttgart.

Cuando transcurría el minuto 23, los dirigidos por Sebastian Hoeneß comandaron un contragolpe, ya que su oponente quedó mal parado en defensa. Sin embargo, el colombiano bajó a pura velocidad, llegó al área y se lanzó para cortar el remate de Josha Vagnoman, dando una mano en defensa y evitando la anotación.

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra Stuttgart, por la Supercopa de Alemania AFP

