Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz se lució en la Supercopa de Alemania: dejó en el suelo a un jugador de Stuttgart

Luis Díaz se lució en la Supercopa de Alemania: dejó en el suelo a un jugador de Stuttgart

Una de las jugadas que más dio de qué hablar y se llevó los aplausos de hinchas, compañeros y cuerpo técnico de Bayern Múnich, tuvo a Luis Díaz como protagonista.

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich, en la Supercopa de Alemania contra Stuttgart
Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich, en la Supercopa de Alemania contra Stuttgart
Twitter Oficial del Bayern Múnich
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 16, 2025 02:48 p. m.