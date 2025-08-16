Luis Díaz se lució en la Supercopa de Alemania: dejó en el suelo a un jugador de Stuttgart

Luis Díaz desplegó su magia. Este sábado 16 de agosto, en la Supercopa de Alemania, que enfrentó a Stuttgart y Bayern Múnich, el colombiano fue titular y respondió a la altura. Prueba de ello fue una jugada que realizó y por la que fue felicitado desde el banco de suplentes, en especial por parte de su entrenador, Vincent Kompany.

Cuando transcurría el minuto 37 del compromiso, que se disputó en el Mercedes Benz Arena, el guajiro se hizo con la pelota y, lejos de ponerse nervioso ante la marca y presión del rival, realizó una mágica jugada. Quien lo buscó, quedó en el suelo y a partir de ahí se dio inicio a una acción de peligro que, por poco, termina en gol.

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra Stuttgart, por la Supercopa de Alemania AFP

Amague de Luis Díaz, en Stuttgart vs. Bayern Múnich, por la Supercopa de Alemania

Luis Diaz. 75m well spent pic.twitter.com/rBCFmXQuaA — rixh 🦅 (@lfcrxch) August 16, 2025