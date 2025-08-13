A Jhon Arias le tienen fe en Wolverhampton para la Premier League; "nos ayudará mucho"

Jhon Arias, quien fue una de las revelaciones del pasado Mundial de Clubes con Fluminense, despertó el interés del Wolverhampton, club que no dudó en ficharlo para sumarlo a sus filas, y en menos de un mes desde que llegó, ya convirtió gol en juego de pretemporada.

El colombiano vive su primera experiencia en el fútbol europeo a sus 27 años, donde en varias ocasiones el mismo jugador ha revelado que fue su sueño de niño, jugar en las ligas más importantes del mundo.

No obstante, recientemente el técnico Vitor Pereira se refirió al proceso de adaptación que ha vivido Arias, reconociendo que la Premier League representa un desafío completamente distinto al Brasileirao, liga en la que el extremo estaba acostumbrado a competir.

"Debemos ser conscientes de que Jhon Arias viene de una liga diferente y necesita tiempo para adaptarse. Necesita tiempo para comprenderlo, porque la Premier League es muy técnica, pero también muy física. El ritmo es muy intenso y le llevará un tiempo adaptarse", inició diciendo el estratega a los medios oficiales.

Y continuó: "Pero lo primero para Arias es conectar con sus compañeros, con el entrenador y con mi cuerpo técnico, y entender cómo les proponemos jugar como equipo y cómo aprovechar sus cualidades, pero tiene muchas cualidades y estoy seguro de que nos ayudará mucho".

Jhon Arias en Girona vs. Wolverhampton. Wolverhampton.

De otro lado, Vitor Pereira se refirió al debut en la Premier League, este sábado, contra el Manchester City.

"El próximo partido es contra el Manchester City y sé que es un gran reto, pero en esta liga cada partido es muy difícil, un partido de primer nivel, y tenemos que buscarnos a nosotros mismos. Necesitamos ser la mejor versión de nosotros mismos. Se trata de ser nosotros mismos y expresarnos al máximo nivel, porque así es la competición, o el reto", concluyó el DT de los 'wolves'.

Aunque Jhon Arias ha dejado buenas sensaciones en los minutos que ha disputado durante los partidos de preparación con el Wolverhampton, su paso por el fútbol inglés apenas comienza. Aún no ha debutado oficialmente, ya que la Premier League está por iniciar, y será precisamente en esa competencia donde deberá demostrar todo el potencial que motivó su fichaje.



Números de Jhon Arias en su paso por Fluminense

El futbolista de la Selección Colombia ostenta un logro único en Fluminense: es el único jugador del club que ha marcado en todos los torneos en los que ha competido el equipo. Además, se ubica como el segundo jugador con más participaciones de gol en la plantilla, con un total de 100 intervenciones (46 goles y 54 asistencias), solo superado por el argentino Germán Ezequiel Cano, quien acumula 119 (106 goles y 13 asistencias).