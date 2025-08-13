¿Quiénes son los cinco colombianos que jugarán la Premier League 2025/2026?

Empieza una nueva temporada de la Premier League. El viernes 15 de agosto, con el partido entre Liverpool y Bournemouth, que está programado para las 2:00 p.m. (Hora de Colombia), se abre el telón de una de las mejores ligas del mundo. Por eso, nadie se quiere perder ni un solo juego y menos en territorio cafetero, donde apoyarán a cada uno de sus futbolistas.

En esta ocasión, Colombia cuenta con cinco representantes. Eso sí, antes de hablar de ellos, no se puede pasar por alto que no se sufrió una baja sensible. Luis Díaz dijo adiós a los 'reds', donde estuvo del 2021 al 2025 y ganó dos Carabao Cup, una FA Cup, una Community Shield y una Premier League. Ahora, el guajiro mostrará su talento en Bayern Múnich, de Alemania.

Sin embargo, hay razones de sobra para conectarse con la Premier League. Jhon Arias y Yerson Mosquera, ambos del Wolverhampton; Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, quienes juegan en el Crystal Palace; y Luis Sinisterra, del Bournemouth, son los encargados de dejar en alto la bandera 'tricolor' en Inglaterra. Sus realidades son distintas, pero los objetivos son el mismo.

El fichaje estelar fue el de Jhon Arias. El nacido en Quibdó, de 27 años, vive su primera experiencia en Europa. Después de cinco años en Fluminense, con el que ganó dos Taça Guanabara, dos Campeonatos Carioca, una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana, y de convertirse en figura y líder de la escuadra, le llegó la oportunidad de brillar en el 'viejo continente'.

Wolverhampton es la nueva casa del extremo colombiano y, para su fortuna, no está solo. Allí, comparte plantilla con su compatriota, Yerson Mosquera. El defensa central tuvo un inicio prometedor en la temporada 2024/2025, con cinco partidos consecutivos como titular, pero sufrió una lesión de ligamentos y todo cambió. Por eso, la 2025/2026 es su revancha.

Pero si de nuevas oportunidades hablamos es imposible no traer a colación el nombre de Luis Sinisterra. El delantero, que nació en Santander de Quilichao, afronta su tercera temporada con la camiseta del Bournemouth. No obstante, le ha costado consolidarse por culpa de las lesiones. Prueba de ello fue lo ocurrido en la anterior, donde jugó muy pocos encuentros.

Luis Sinisterra, delantero colombiano del Bournemouth, ha sufrido una serie de lesiones en la Premier League AFP

En total, estuvo 334 minutos en cancha, repartidos en 14 compromisos (12 por Premier League, uno en FA Cup y otro en la Carabao). Razón por la que sueña y espera tener más minutos y continuidad en la 2025/2026. Ahora, la otra cara de la moneda la viven los colombianos del Crystal Palace, es decir, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, quienes están haciendo historia.

El lateral derecho llegó, se consolidó y es una pieza importante. De hecho, en la anterior temporada, ayudó a ganar la FA Cup, jugó 37 de los 38 partidos de la Premier, marcó seis goles y dio ocho asistencias. Caso similar vivió el mediocampista de recuperación, siendo referente y disputando 42 encuentros, entre la Liga inglesa, la FA Cup y la Carabao Cup; dio un pasegol.

Como si fuera poco, la temporada empezó de una manera inmejorable. El domingo 10 de agosto, derrotaron 3-2 en penaltis a Liverpool, tras empatar 2-2, y se coronaron campeones de la Community Shield. Así las cosas, cada uno de los cinco futbolistas colombianos atraviesan un presente particular, pero donde el gran sueño siempre será hacerse con los títulos.

Yerson Mosquera, defensa central colombiano del Wolverhampton, en un partido de la Premier League AFP

¿Quiénes son los colombianos en la Premier League 2025/2026?

Jhon Arias (Wolverhampton).

Yerson Mosquera (Wolverhampton).

Daniel Muñoz (Crystal Palace).

Jefferson Lerma (Crystal Palace).

Luis Sinisterra (Bournemouth).