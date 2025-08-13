Edwin Cardona va de frente en Nacional; "pocos tienen el carácter que tuve"

Edwin Cardona dio la cara luego de los dos penaltis que falló en el juego contra Sao Paulo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El número '10' del 'verdolaga' tuvo en sus pies la oportunidad de darle ventaja a su equipo en el Atanasio Atanasio; no obstante, el primer cobro lo erró, y en el segundo, el arquero del conjunto brasileño, Rafael Pires, le ahogó el grito de gol atajando la acción.

Atlético Nacional no pudo sacar la victoria de local y culminó igualando 0-0; el pase a la siguiente ronda del certamen internacional se define la próxima semana en el Morumbí.

¿Qué dijo Edwin Cardona tras errar dos penaltis en Nacional vs. Sao Paulo?

En ese orden de ideas, luego del compromiso en la capital de Antioquia, Cardona habló con los medios de comunicación en zona mixta.

Edwin Cardona en uno de los penaltis contra Sao Paulo. COLPRENSA.

"Nunca va a ser fácil cuando te toca errar, es de hombres asumirlo. Creo que pocos tienen el carácter de hacer lo que hice y volver a cobrar el penalti, ya después son decisiones que uno toma en el terreno de juego. Pedirle disculpas al equipo y a la hinchada, pero así es el fútbol. Así como vinieron ellos a empatar acá y a resguardarse, nosotros fuimos superiores en todas las líneas y por qué no hacerlo allá. Sabemos nuestra jerarquía, estamos tranquilos en ese sentido, Dios quiera podamos traernos esa alegría que todos queremos", precisó el centrocampista del verde paisa.

A continuación, Cardona Bedoya se refirió a las críticas recibidas por sus fallos, pero sostuvo que "está acá para asumirlas".

"Sé que van a hablar mucho, estoy acá para poner la cara y asumir eso. Ahora hay que pensar en descansar y en el partido del sábado. Se hizo un gran partido en lo personal y en lo grupal, son cosas que pueden pasar, mañana será otro día. Ahora hay que pensar en el próximo partido, sé que lloverán críticas, pero acá estoy para asumirlas. Le pido perdón otra vez a la hinchada", finalizó.



Lo defendieron desde Nacional

"Sabemos la calidad que tiene Edwin, nos ha aportado mucho Hay que cobijarlo en estos momentos y se que se va a recuperar rápido", esas fueron las palabras de David Ospina, arquero de Nacional, en declaraciones a 'Espn'.

La vuelta de este compromiso de los octavos de final será el martes 19 de agosto en la ciudad de Sao Paulo.