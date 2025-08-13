Jhon Durán contribuyó con su golazo a un nuevo récord en Fenerbahçe; los hinchas estallaron

Jhon Durán volvió a marcar gol en la Champions League, esta vez con el Fenerbahçe que sigue 'firme' en sus aspiraciones de llegar a la fase de grupos. El delantero colombiano anotó un golazo que sirvió en la remontada del conjunto turco sobre Feyenoord, en una serie que finalizó 6-4 para la escuadra 'amarilla' de la ciudad de Estambul.

Lo cierto es que más allá de la anotación del colombiano que significó el 2-1 parcial en el Şükrü Saracoğlu Stadyumu, hubo un aspecto que llamó la atención en medio de la celebración y luego de que la pelota inflara la red; se batió un récord. Los hinchas del Fenerbahçe lo compartieron en redes sociales.

Jhon Durán con el Fenerbahçe. afp.

¿Qué marca se superó? Desde Turquía reportaron en redes sociales que tras la anotación del delantero formado en la cantera de Envigado Fútbol Club, los fanáticos de los 'canarios amarillos' brincaron y celebraron con toda la anotación de Jhon Jáder y esta euforia se vio reflejada en una particularidad; todo tiene que ver con los decibeles.

Y es que los hinchas del Fenerbahçe gritaron tanto el gol de Durán que en este aspecto la sonoridad alcanzó los 154, 9 decibelios en el estadio; los seguidores de dicho club turco rompieron su propia marca.

"La afición del Fenerbahçe volvió a batir el récord mundial con un ruido de 154,9 decibelios tras el gol de Jhon Durán en el partido Fenerbahçe-Feyenoord. Gracias a los aficionados del Fenerbahçe", se leyó en cuenta en 'X' y que reporta toda la actualidad del elenco que dirige el portugués José Mourinho.

Prácticamente el Şükrü Saracoğlu Stadyumu, escenario donde juega de local el Fenerbahçe, se 'cayó' tras el golazo anotado por el exAston Villa que después se marchó lesionado.

"La grada se derrumba tras el gol de Jhon Durán", escribieron en el perfil de 'X' de 'Fener Editor', evidenciando que luego del gol del atacante de nuestro país se desató la locura.

Jhon Duran'ın golünden sonra tribünler yıkılıyor..pic.twitter.com/GJg6Q1zF8r — Fener Editör (@Fenereditor) August 13, 2025

Reviva acá el golazo de Jhon Durán en Fenerbahçe vs Feyenoord:

Fenerbahçe - Feyenoord jhon duran helal ettim edit @pyseness pic.twitter.com/hxXQ8njCdX — pyseness (@pysenessarsiv) August 12, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar el Fenerbahçe de Jhon Durán?

El calendario indica que el club 'amarillo' de Estambul jugará este sábado 16 de agosto en la Liga de Turquía visitando a Göztepe, a partir de la 1:30 p.m. (hora de Colombia).