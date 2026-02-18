A Jhon Durán le piden ponerse en forma, antes de cuestionarle sus actitudes en cancha

Jhon Durán ha sido duramente señalado tras sumar sus primeros minutos con Zenit en juego de pretemporada. El equipo del delantero colombiano se enfrentó al Krasnodar, y en medio de un disputa de un balón con un defensor rival, al tratar de imponerse, terminó por empujarlo y luego lo agarró del cuello. Esas imágenes pronto se volvieron virales en las redes sociales. Muchos cuestionaron después la actitud del exAl Nassr y Aston Villa.

Luego del compromiso preparatorio, el técnico del elenco de San Petersburgo generó su análisis de lo que fue el duelo ante los 'toros' y tuvo palabras para Durán. Sin embargo, no mencionó nada de la acción en la que el deportista 'cafetero' reaccionó con furia; en esa jugada Jhon Jáder fue amonestado. El timonel del equipo 'celeste' aseguró que "necesita adaptarse".

Jhon Durán jugará en la segunda parte de temporada 2025/2026 con el Zenit de Rusia. Instagram oficial del Zenit

"Como ya he dicho, sus cualidades son evidentes. Es un jugador con buen toque de balón, rápido, pero necesita ponerse en forma y adaptarse al equipo, y sus compañeros necesitan acostumbrarse a él. Necesita encontrar su ritmo de partido y adaptarse a nuestros entrenamientos; sin duda mejorará", expresó Serguéi Semak en declaraciones que recoge la web oficial de la escuadra rusa.



Semak complementó que lo importante es que el atacante, de 22 años, agarre ritmo de competencia, tenga rodaje y empiece a entenderse de la mejor manera con sus nuevos compañeros de cara al inicio del campeonato ruso.

Publicidad

"Le dimos algo de tiempo hoy (martes) y se sintió bien en general, así que le dimos más tiempo del previsto. Inicialmente queríamos que jugara 45 minutos, pero al final fueron 60. Creo que es mejor alcanzar la mejor forma física a través de los partidos y esperamos que mejore", terminó por precisar el estratega del Zenit.



Reviva acá el momento en que Jhon Durán agredió a un rival en Zenit vs. Krasnodar en partido preparatorio:

¡DURO CRUCE DE JHON DURÁN!



En su primer encuentro con el Zenit, el colombiano recibió tarjeta amarilla. ¿Cómo creen que le irá en Rusia?pic.twitter.com/91TjlzsvJW — Gol Caracol (@GolCaracol) February 17, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar el Zenit de Jhon Durán?

Además del delantero antioqueño, la escuadra de San Petersburgo tiene en sus filas al volante cartagenero, Wilmar Barrios. El calendario marca que el Zenit tendrá, este viernes 27 de febrero, el retorno a la competición oficial en Rusia enfrentando a FC Baltika Kaliningrad. El duelo está pactado a iniciar a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia).