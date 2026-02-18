A Juan David Cabal no lo perdonaron tras expulsión con Juventus; "quedó retratado, lo arruina todo"

Juan David Cabal vivió un verdadero infierno en el RAMS Park, el martes. El lateral colombiano ingresó en el inicio de la parte complementaria en Galatasaray vs. Juventus por la ida de los 'play-offs' de la Champions League como una solución para la 'vecchia signora' por esa banda, para no sólo brindarle seguridad en el fondo, sino de tratar de darle salida en ataque; no obstante, sucedió todo el contrario, el caleño no mostró su mejor versión y en poco tiempo se fue expulsado.

Dos acciones, a los minutos 58 y 67, le costaron la cartulina amarilla y posterior roja al jugador con proceso en Selección Colombia. Ambas infracciones sobre Yilmaz, quien con su versatilidad, lo 'puso sobre las cuerdas' al 'cafetero'. En ese momento, el partido iba igualado a dos tantos, pero luego la balanza se inclinó a favor del Galatasaray quien hizo valer el jugador de más en el terreno de juego y se impuso por 5-2. A Cabal no le perdonaron su error, y en Italia le dieron con 'toda'; lo señalaron fuerte de la derrota de la 'Juve'.

Así fue como en el diario 'La Gazzetta dello Sport' se leyó una nota con el titular: "Cabal lo arruina todo", ese fue el encabezado del tabloide en su página web para analizar el desempeño de los jugadores de Juventus, y por supuesto, al polivante jugador de 25 años no le fue nada bien en su puntuación.

Juan David Cabal se fue expulsado en Galatasaray vs. Juventus por la Champions League. Getty

"Jugó apenas 22 minutos antes de que lo expulsaran. Quedó retratado por ese mal nivel y por esa amarilla que se ganó sobre los 59’ y esa expulsión a los 67, calificación: 3", terminaron por complementar el informe sobre su actuación en el RAMS Park.



Mientras que 'Corriere dello Sport' escribieron: "Ahora es fácil pensar que Spalletti se precipitó en la sustitución de Cambiaso, confió en el colombiano y cometió un error. Lo hizo por precaución, para evitar el riesgo de quedarse con diez hombres. El propio Cabal se encargó de ello, con los empates 2-2 y 3-2 de los turcos en su conciencia, además de una segunda tarjeta amarilla en ocho minutos. Quién sabe cuánto tiempo pasará antes de que vuelva a ver el campo, pero por ahora, el desastre ya está hecho".



Reviva acá la expulsión de Juan David Cabal en Galatasaray vs. Juventus por 'play-offs' de Champions League:

¡ROJA A JUAN CABAL EN JUVENTUS! Por esta acción, el colombiano vio la segunda amarilla y terminó expulsado. Había entrado en el entretiempo (duró 22 minutos en cancha).



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/SRk1iCR6qo — SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2026