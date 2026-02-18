Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Juan David Cabal no lo perdonaron tras expulsión con Juventus; "quedó retratado, lo arruina todo"

A Juan David Cabal no lo perdonaron tras expulsión con Juventus; "quedó retratado, lo arruina todo"

El lateral colombiano es 'foco' de críticas en Italia luego de haber visto la tarjeta roja en menos de diez minutos en el partido contra Galatasaray por la Champions League.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 18 de feb, 2026
Juan David Cabal se fue expulsado con Juventus en juego de Champions League frente al Galatasaray.
Juan David Cabal se fue expulsado con Juventus en juego de Champions League frente al Galatasaray.
Getty

