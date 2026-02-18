El crack del Bayern Múnich que dejó sin palabras a Luis Díaz; "te destroza en el uno contra uno"

Bayern Múnich es el equipo sensación de la temporada en el 'viejo continente' gracias a su impresionante campaña en la Bundesliga. 18 victorias, tres empates y una derrota lo tienen como líder con 57 puntos, números que reflejan una campaña de gran rendimiento, sumado a su clasificación directa a los octavos de final de la Champions League. Los 'bávaros' tienen uno de los tridentes de ataque más letales con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise. Entre los tres acumulan 111 (goles + asistencias), siendo la ofensiva más destacada de Europa.

Díaz Marulanda siempre ha mostrado su felicidad por compartir con jugadores de esta categoría y en una entrevista reciente con 'Sky' se regó en elogios al referirse a Olise, la estrella de 24 años del conjunto de Múnich.

"Michael te destroza en el uno contra uno; tiene un talento técnico increíble y marca la diferencia. Es un tipo tranquilo. En el campo, es muy comunicativo. Ayuda mucho, presta atención a muchos detalles e incluso dice cosas como: 'Oye, defendamos así'. Estos son los detalles que te ayudan a crecer como futbolista y te hacen sentir cómodo. De nuevo: es increíble jugar con jugadores así", dijo sobre sus cualidades y la relación que mantiene con él.

Y es que los números de la joya francesa son una locura: 25 asistencias y 13 goles, en 34 partidos.



Michael Olise, extremo del Bayern Múnich Foto: AFP

Michael Olise y sus números

En clubes, su etapa más productiva comenzó en Reading inglés, donde disputó 73 partidos, marcó 7 goles y repartió 14 asistencias con el primer equipo, tras destacar también en las categorías juveniles (22 juegos y 6 goles en el U21; 16 partidos y 2 tantos en el U18).

Su salto al Crystal Palace confirmó su crecimiento: acumuló 90 encuentros, 16 goles y 25 asistencias, convirtiéndose en pieza clave por banda derecha en la Premier League. Posteriormente, en el Bayern Múnich ha elevado aún más sus números, con 89 partidos, 33 goles y 48 asistencias, mostrando madurez competitiva y contundencia en el último tercio.

Con la selección de Francia ha participado en 13 compromisos oficiales, entre UEFA Nations League y Clasificación al Mundial, sumando 4 goles y 2 asistencias.