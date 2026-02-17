Jhon Durán y su primera polémica en Rusia; a los empujones con un rival en partido de Zenit

Jhon Durán llegó al fútbol ruso con la intención de retomar su alto nivel, consolidarse, sumar minutos y cambiar su imagen. Y es que lo ocurrido en Al Nassr y Fenerbahce no fue lo mejor, ya que estuvo envuelto en polémicas por sus actitudes, las cuales no gustaron a entrenadores, compañeros, directivos y aficionados . Razón por la que salió antes de lo pensado de ambos clubes y eso llevó a que firmara con el Zenit de San Petersburgo.

En Rusia, tiene como objetivo retomar lo que le permitió llegar a la Selección Colombia, más cuando faltan pocos meses para el Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, pero las cosas no empezaron de la mejor manera. Este martes 17 de febrero, Zenit se enfrentó con Krasnodar, en un partido preparatorio, y cuando tan solo iban cinco minutos, el colombiano protagonizó su primera polémica, vistiendo dicha camiseta.

Luego de un largo pelotazo, Jhon Durán recibió la marca de un defensa. En ese momento, se presentaron empujones y el 'cafetero' hasta tomó del cuello a su rival. Los dos terminaron en el suelo y los ánimos se caldearon, hasta el punto de que tuvieron que separarlos. Se dijeron de todo y el árbitro no dudó en tomar correctivos, amonestando a ambos futbolistas, quienes se dieron la mano y la acción continuó sin inconvenientes.

Jhon Durán, delantero colombiano, en partido preparatorio de Zenit contra Krasnodar Captura de pantalla de video

Debut con el Zenit para Durán.



A los 5 minutos, amarilla. pic.twitter.com/ipYOf2sluk — Víctor Romero (@SoyVictorRomero) February 17, 2026