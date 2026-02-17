Síguenos en:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Jhon Durán y su primera polémica en Rusia; a los empujones con un rival en partido de Zenit

Jhon Durán y su primera polémica en Rusia; a los empujones con un rival en partido de Zenit

Los primeros minutos del colombiano, Jhon Durán, con la camiseta del club ruso no fueron los mejores y así quedó regsitrado en video, en un juego preparatorio contra Krasnodar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de feb, 2026
Jhon Durán, delantero colombiano de Zenit de San Petersburgo, discutió con jugador de Krasnodar, en partido preparatorio
