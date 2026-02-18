Juan Fernando Quintero y su refugio en medio de la crisis de River Plate; "no leo, ni veo nada"

Aunque sufrió muchísimo y estuvo cerca de los penales, River Plate consiguió ganar 1-0 sobre el humilde Ciudad de Bolívar (segunda división), en un duelo por la primera ronda de la Copa Argentina. El único gol fue de Juan Fernando Quintero, de penalti.

En la noche del martes en San Luis (provincia homónima, centro), El Millonario llegaba agobiado luego de dos derrotas en el torneo Apertura y con bajos rendimientos colectivos. El duelo copero en la ronda de 32 se presentaba con la obligación de ganar y, sobre todo, mejorar su imagen, pero debió conformarse con un triunfo por la mínima.



Juan Fernando Quintero y el mal momento de River Plate

El colombiano Juan Fernando Quintero (86' de penal) consiguió el rescate de un River descolorido y como premio a su empuje durante todo el partido marcó desde los once metros, luego de una falta cometida sobre el juvenil Joaquín Freitas.

"Dentro de todo el equipo fue competitivo, todos sabemos cómo son estos partidos. Tuvimos la pelota, creamos situaciones, creo que lo merecíamos por lo que hicimos en el campo. Por ahí no estamos en nuestra mejor forma, pero lo que generamos fue bueno. Nosotros tratamos de estar tranquilos", expresó el antioqueño.

Además, Juan Fernando Quintero decidió no darle importante a lo que dice la prensa en medio del mal momento que vive River Plate. "No sé qué pasa alrededor. No sé qué pasa afuera. Soy un tipo que no consumo, trato de estar tranquilo, apoyarme en mi familia y el trabajo pero River siempre genera esto. Los equipos grandes siempre generan responsabilidad y cada uno lo asume de la mejor forma. Los últimos resultados no fueron buenos y obviamente se va a hablar", aseguró en 'TyC Sports'-



Para agregar, 'Juanfer' analizó el rendimiento de la 'banda cruzada'. "Lo importante es que River gane. Por ahí a veces nos peca la ansiedad pero más allá de esta situación lo que generamos en el juego fue bueno. Si hubiéramos concretado las jugadas hubiera sido diferente, como más ventaja", cerró diciendo Quintero Paniagua.

Juan Fernando Quintero, capitán de River Plate. AFP

En la próxima ronda de la Copa Argentina, River se enfrentará con Aldosivi de Mar del Plata, que este martes también avanzó al superar por un holgado 3-0 a San Miguel (segunda).

El equipo de Gallardo fue amplísimo dominador, tuvo una posesión del balón superior al 80 por ciento y ensayó casi 30 remates al arco, pero le costó encontrar espacios y no mostró variantes para vulnerar la telaraña que Bolívar tejió durante 90 minutos.

Un remate de Galván en el larguero fue la chance más clara que logró generar River, en otra demostración de la anemia ofensiva que arrastra el club de la banda roja, con apenas un gol anotado en sus últimos cuatro encuentros.

Gallardo volvió a confiar en el chileno Paulo Díaz, que regresó a la titularidad en la zaga, mientras que la figura volvió a ser el capitán Juan Fernando Quintero, encargado de manejar los hilos del equipo en un triunfo que significó un alivio más que un festejo.