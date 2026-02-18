Jugó en Rusia 2018, enfrentó a la Selección Colombia y llegaría al Remo, de Juan Carlos Osorio

El Remo, dirigido por el técnico colombiano Juan Carlos Osorio, estaría negociando con una estrella inglesa con pasado en el Manchester United, Jesse Lingard, quien podría convertirse en refuerzo del modesto equipo brasileño para disputar el campeonato de ese país y ponerse a las órdenes del estratega de nuestro país.

La noticia ha causado sorpresa en el fútbol internacional, pero las informes indican que todo va adelantado y podría darse en las próximas horas o días, con la propuesta económica ya dada a conocer por la institución de Belén.



Jesse Lingard sería dirigido por Juan Carlos Osorio

El medio 'Globo Esporte' mencionó este miércoles que "Remo está negociando el fichaje del centrocampista ofensivo Jesse Lingard, exjugador del Manchester United. Según información obtenida por GE, la oferta está sobre la mesa y avanza hacia un acuerdo entre el club de Pará y el jugador inglés de 33 años".

De hecho, detallaron que "las negociaciones llevan varias semanas en curso. En los últimos días, han avanzado, con buenas posibilidades de que el jugador firme un contrato con el club para lo que resta de temporada", algo que sería uno de los fichajes más importantes del Brasileirao, aunque no para uno de los elencos más representativos del balompié de ese país.

Jesse Lingard, en caso de confirmarse su fichaje por el Remo, dirigido por Juan Carlos Osorio, ya tiene un antecedente con Colombia, ya que disputó aquel encuentro de nuestra Selección contra Inglaterra, en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.



Jesse Lingard en el partido de Inglaterra vs Colombia en Mundial Rusia 2018 - Foto: AFP

Eso sí, actualmente el británico está lejos de sus mejores años, con varias campañas en las que no ha vuelto a brillar, y de paso viene de jugar en Corea del Sur, por lo que sus temporadas de gloria quedaron atrás.

En Brasil destacan la carrera del atacante inglés, que fue "descubierto por el Manchester United, ya disputó 385 partidos y marcó 77 goles. Lingard también ha jugado en clubes ingleses como Leicester, Birmingham, Brighton, Derby County, West Ham y Nottingham Forest", y de paso recordando su más reciente club, ya que "durante las últimas dos temporadas, el centrocampista ofensivo ha estado jugando para el FC Seúl en Corea del Sur: 47 apariciones y 19 goles".