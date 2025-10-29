Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Jhon Durán lo acecha su futuro incierto en Fenerbahce; hablan de buena oferta y adiós

A Jhon Durán lo acecha su futuro incierto en Fenerbahce; hablan de buena oferta y adiós

A pesar de su regreso a las canchas en Turquía el nombre de Jhon Durán es noticia en varios frentes, comenzando por lo deportivo y terminando en una posible salida en los próximos meses.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Jhon Jáder Durán, dónde jugará después del Fenerbahce.jpg
Jhon Jáder Durán podría recaer en otra liga de Europa
Foto: Fenerbahce.

Publicidad

Publicidad

Publicidad