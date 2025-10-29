A Jhon Durán lo acecha su futuro incierto en Fenerbahce; hablan de buena oferta y adiós

Jhon Durán no sumó minutos el fin de semana en la goleada 4-0 del Fenerbahce sobre el Gaziantep a pesar de que días atrás había regresado a las canchas luego de dos meses de ausencia por lesión. Y en medio de su vuelta progresiva a los terrenos de juego nuevamente salió a flote su incierto futuro en el equipo turco, en el que está a préstamo hasta junio del 2026, ya que sigue teniendo contrato con Al Nassr, de Arabia Saudita.

Por eso, este miércoles sorprendió una información del reconocido periodista Yagiz Sabunduoglu, quien se refirió a la opción que existe de que el joven delantero colombiano no termine la temporada con el cuadro de los 'canarios amarillos'.



Jhon Durán podría irse del Fenerbahce antes de tiempo

Ante la cantidad de delanteros centro que tiene el equipo turco, y la alta masa salarial del plantel profesional, en el cuadro de Estambul se plantean alguna salida para final de año, a mitas de temporada, y uno de los que no están fijos es el antioqueño. "Uno de los que salga podría ser el delantero. Si llega una buena oferta por Youssef En-Nesyri o Durán, también se buscará un delantero centro", detalló Sabunduoglu, algo que ya viene teniendo repercusión entre los hinchas.

Cabe recordar que Jhon Durán tiene un alto salario en Fenerbahce, ya que extraoficialmente se habla que son más de 15 millones de euros por temporada, y sumado a la lesión que lo tuvo tanto tiempo alejado de las canchas su rendimiento no lo salva de poder salir en los próximos meses.

Jhon Durán, jugador del Fenerbahce - Foto: Fenerbahce Oficial

Mientras tanto en el equipo de Turquía quieren aprovecharlo el mayor tiempo posible, ya estando recuperando y sumando sus primeros minutos desde la lesión. De hecho, sobre su presente también señalaron que "podría jugar entre 20 y 25 minutos contra el Besiktas", todo porque no quieren esforzarlo y que recaiga en sus molestias, por lo que el club determinó que "quiere que Jhon Duran esté al 100% para el partido contra el Galatasaray".

El pasado jueves 23 de octubre el colombiano regresó a las canchas, entrando al minuto 87 por En-Nesyri, estando en el tramo final del triunfo 1-0 sobre el Stuttgart, en duelo de la fecha 3 de la Europa League.

A pesar de no tener protagonismo el fin de semana en la Liga de Turquía, volvería a tener minutos este domingo 2 de noviembre a las 12:00 p.m. en el clásico entre Fenerbahce y Besiktas, por la fecha 11 de la Liga de Turquía.