Futbolista colombiano tiene encantado a exestrella del Barcelona y Bayern; “baila en el campo”

Los futbolistas colombianos en Brasil están siendo destacados en los últimos años, con casos ejemplares como los de Jhon Arias (Fluminense) y en la actual temporada con algunos como Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez, en Vasco da Gama.

Los dos jugadores, que han integrado la Selección Colombia de mayores, llegaron hace algunos meses al elenco de Río de Janeiro y rápidamente se acoplaron al ritmo del balomíé brasileño, a pesar de que ambos venían de Europa. Pero el atacante exMillonarios se está llevando las miradas y elogios hasta de una exestrella del Barcelona y Liverpool: Philippe Coutinho.



Andrés Gómez elogiado por Coutinho en Vasco da Gama

El joven futbolista no estaba teniendo muchos minutos y rodaje en el Rennes, de Francia, al que había llegado procedente del Real Salt Lake, y por eso decidió darse un nuevo aire y de esa manera aceptó la oferta del popular equipo brasileño, que necesitaba refuerzos para luchar en el Brasileirao, algo que viene sucediendo con su arribo, el de Carlos Cuesta y un par de nombres más.

Pero en las últimas horas y tras ya consolidarse como titular de Vasco da Gama y de dar una asistencia magistral, tras comenzar desde antes de la mitad de la cancha, el exjugador del Barcelona, Liverpool, Bayern Múnich, entre otros, Philippe Coutinho mostró que está sorprendido con Andrés Gómez.

Andrés Gómez con Vasco da Gama - Foto: Vasco da Gama Oficial

En la más reciente publicación en Instagram del colombiano el experimentado mediocampista le dejó un comentario. "Nuestro colombiano baila en el campo", lo que de inmediato tuvo respuesta de Gómez, quien devolvió gentilezas y escribió lo siguiente: "¿Cómo no? Si lo tengo a usted de maestro en el campo".

Actualmente Andrés Gómez tiene 10 partidos disputados en el Brasileirao, alternando entre suplencias y titularidades, y aunque no se ha reportado con algún gol, sí viene siendo importante con su velocidad, desequilibrio por las bandas y en especial por las 4 asistencias que ya registró.