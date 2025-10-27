Jhon Durán, a seguir esperando: contundente decisión del entrenador de Fenerbahce

Jhon Durán no ha tenido su mejor temporada en Fenerbahce. A pesar de que empezó con gol y asistencia en agosto, las cosas cambiaron. Una delicada lesión lo alejó de los terrenos de juego por un largo tiempo. De hecho, su regreso fue el pasado 23 de octubre contra Stuttgart, en el marco de la Europa League, donde su equipo se impuso por 1-0, en casa.

Allí, el delantero colombiano empezó en el banco de suplentes y entró al minuto 87 para reemplazar a Youssef En-Nesyri. No generó ninguna ocasión de peligro y hasta recibió una tarjeta amarilla. Sin embargo, la buena noticia es que volvió a las canchas y se convirtió en una opción para el entrenador, Domenico Tedesco, quien lo convocó para este lunes 27 de octubre.

Y es que Fenerbahce enfrenta a Gaziantep, en condición de visitante, por la fecha 10 de la Liga de Turquía. Se esperaba que Jhon Durán estuviera desde el arranque, pero los planes del entrenador fueron otros. El colombiano deberá aguardar por su oportunidad desde el banco. Recordemos que la última vez que fue titular ocurrió el 23 de agosto, frente a Kocaelispor.

Jhon Jáder Durán solo esperaría la orden para volver a jugar. Foto: Fenerbahce.

Alineación titular de Fenerbahçe vs. Gaziantep, por la Liga de Turquía