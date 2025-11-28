"A Jhon Durán no le importa el fútbol, sino la pelea, ser el bravo del partido"

Jhon Durán no para de recibir críticas. El delantero colombiano fue expulsado finalizando el juego de Europa League, entre Fenerbahce y Ferencvaros, lo que ha desencadenado un sinfín de cuestionamientos hacia la actuación del atacante, que pese a recibir la confianza del cuerpo técnico, nuevamente los defraudó con su comportamiento en la cancha.

En el programa Jugada Maestra de la app Ditu, no se quedaron atrás y fueron de frente contra Jhon Jáder. El periodista Javier Hernández Bonnet fue el primero en referirse al jugador del Fenerbahce, afirmando que se habría quedado sin posibilidades de jugar en la 'tricolor'. "Es un jugadorazo, había la esperanza de que de pronto enderezara el camino, que emocionalmente saliera de los estados de ira en los que se mantiene, hubiera sido opción para la Selección Colombia, pero con lo que pasó, ya acabó de sepultar cualquier posibilidad de que fuera llamado al seleccionado colombiano".

Más adelante, Nelson Gallego intervino en la conversación para pedirle al antioqueño que sea más inteligente en el campo de juego. "A Durán le tiene que gustar mucho más el fútbol que la pelea, es que estos hechos demuestran que a él no le importa el fútbol sino la pelea, ser el bravo del partido, el bravo del cuento, está en una situación complicada, lo están mirando para la Selección, sabe todo este tipo de cosas, y las reacciones son estas, no pueden ser ese tipo de reacciones, si piensa un poco en el juego, en el fútbol, estas reacciones no tienen que pasar, y menos en lo que le ha pasado a él".

Además, comparó lo vivido por el exAl Nassr con la expulsión de Luis Díaz con el Bayern en la Champions. "Lo que estabamos diciendo de Lucho Díaz, se equivocó en una situación que sabemos que no se vuelve a equivocar Lucho Díaz, eso es inteligencia de juego, también tiene que existir eso en el jugador de fútbol, que piense un poquito y sepa cómo va a actuar, porque sino no puede tener ninguna posibilidad en la selección, porque entonces en la selección no le va a importar en algún momento cometer ese tipo de errores".



Jhon Durán, delantero colombiano de Fenerbahce, fue expulsado en partido de la Europa League Getty Images

Publicidad

Finalmente, nuestro director de Gol Caracol contó los problemas que habría entre el colombiano y sus compañeros en el equipo turco. "Estaba al frente del árbitro. Sobre todo en una semana en la que habían dicho que los propios jugadores al interior del Fenerbahce estaban diciendo que era incompatible con el ambiente del club, con el ambiente del camerino, entonces ya hay un hastío, en un equipo que lo recibió después de que Cristiano Ronaldo lo despachó de Al Nassr, porque fue Cristiano Ronaldo el que tomó la decisión de que este muchacho no", sentenció.