Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "América no estaba muerto, ahora entramos en la pelea; hay más probabilidades de ir a la final"

"América no estaba muerto, ahora entramos en la pelea; hay más probabilidades de ir a la final"

Este viernes, Jorge Soto charló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', refiriéndose su presente y de la reciente victoria por 2-1 contra Medellín, que deja 'vivo' a América en los cuadrangulares.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de nov, 2025
Comparta en:
Jorge Soto, guardameta de América de Cali, en la Copa Sudamericana 2025
Jorge Soto, guardameta de América de Cali, en la Copa Sudamericana 2025
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad