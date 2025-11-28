"América no estaba muerto, ahora entramos en la pelea; hay más probabilidades de ir a la final"

Seguridad, liderazgo y jerarquía son algunas de las cualidades que tiene Jorge Soto bajo los tres palos del América de Cali y eso lo convierte en uno de los líderes de la nómina que dirige el profesor David González. En ese aspecto, el guardameta se prepara, hace las cosas de la mejor manera y siempre busca cumplir con su tarea en uno de los equipos importantes del país.

Y justamente, para analizar el presente 'escarlata' y lo que fue el triunfo frente a Medellín por 1-2 en cuadrangulares de la Liga II 2025 del fútbol colombiano; el arquero de 32 años habló este viernes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dejando claro que los 'diablos' tiene más posibilidades que nunca y que de ninguna forma los pueden dar por descartados.

"Esto se hace es con mucho trabajo, eso es parte del día a día. Uno normalmente no trabaja para hacer ese tipo de atajadas (contra el DIM), pero los trabajos que uno hace le permiten hacer ese tipo de atajadas. Entonces es el trabajo que se hace en los entrenamientos", indicó de entrada el guardameta americano, dejando claro que, pese a la edad, siempre se mantiene en forma y trabaja para estar en el más alto nivel.

"A mis 32 años de edad que ya empieza a doler una rodilla o que ya empieza a aparecer uno que otro dolorcito por ahí, sino madrugo a hacer mis trabajos preventivos, a hacer mis terapias, a ponerme corriente, a ponerme hielo, pues quizás no me da para jugar al más alto nivel. Y eso hay que hacerlo antes y después de los entrenos. Así que no es solo el tema de arqueros, es más conciencia de cada jugador de madrugar para mejorar y quedarse al final un poco para hacer trabajos extra, que seguramente te van a dar más años de vida futbolística", agregó Jorge Soto, en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.



Acción de juego entre América y Medellín por cuadrangulares de Liga II-2025. Colprensa

Publicidad

Soto finalizó destacando que el cuadro vallecaucano siguen con esperanzas de acceder a la finalísima. "América no estaba muerto, ahora entramos en la pelea; hay más probabilidades de ir a la final", apuntó con esperanza, más después de quedar con 4 punto, a uno de Junior y Nacional que tienen 5 unidades.