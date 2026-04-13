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Gol Caracol  / Liverpool vs. PSG, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Champions League

Liverpool vs. PSG, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Champions League

Este martes 14 de abril, en el estadio de Anfield, Liverpool recibirá a un PSG que gana la serie 2-0, por los cuartos de final del torneo de clubes más importante de Europa.

Por: EFE
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Acción de juego entre PSG y Liverpool por la ida de los cuartos de final de la Champions League.
Acción de juego entre PSG y Liverpool por la ida de los cuartos de final de la Champions League.
AFP

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