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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el golazo de Néyser Villarreal en Cruzeiro vs. RB Bragantino, en el Brasileirao

Vea el golazo de Néyser Villarreal en Cruzeiro vs. RB Bragantino, en el Brasileirao

El delantero colombiano Néyser Villarreal volvió reportarse con las mieles de gol, esta vez abriendo la cuenta en el triunfo 2-1 de Cruzeiro sobre RB Bragantino. ¡Hay VIDEO!

Por: AFP
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Néyser Villarreal Cruzeiro
Néyser Villarreal en acción con el Cruzeiro - Foto:
Cruzeiro Oficial

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