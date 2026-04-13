Vea el golazo de Néyser Villarreal en Cruzeiro vs. RB Bragantino, en el Brasileirao

El Cruzeiro ganó su segundo partido seguido en casa con el portugués Arthur Jorge al vencer 2-1 al Bragantino.

Aunque los visitantes se adelantaron con un tanto del ecuatoriano Andrés Hurtado, el colombiano Néyser Villareal y Christian le dieron la vuelta al marcador para los de Belo Horizonte.

Neyser Villareal está deixando seus golszinhos no brasileirão



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El Cruzeiro, tercero en 2025, sigue en zona de descenso, pero ya está a apenas un punto de la salvación.

"Mostramos la fuerza del grupo, sabíamos que sería difícil, pero tuvimos muchas oportunidades, tuvimos un gran volumen y necesitábamos salir con la victoria. El grupo está unido para salir de esta situación", declaró el goleador cruzeirense Christian.

