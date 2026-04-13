Marcos Rojo explotó contra el árbitro tras su expulsión en Racing vs. River Plate: “sos un hijo..."

River Plate prolongó su gran momento: venció por 2-0 como visitante a Racing en el clásico del domingo, quedó a un paso de clasificarse a los playoffs del torneo Apertura argentino y llega con la confianza a pleno al superclásico contra Boca Juniors.

Dirigido por Eduardo Coudet, sucesor del histórico Marcelo Gallardo, el Millonario está invicto desde la llegada del Chacho, y suma cinco triunfos en fila en el Apertura, además de una gran solidez en defensa, con 405 minutos sin recibir goles.

En Avellaneda, River no necesitó dominar con amplitud, y de hecho fue superado en el juego en varios tramos por un Racing voluntarioso, pero al que le faltó la efectividad de otros tiempos, mientras que el Millonario se mostró rocoso en el fondo y eficaz en las ocasiones que generó.

Facundo Colidio abrió el marcador a los 33 minutos al aprovechar un resbalón del zaguero Marcos Rojo para escaparse en soledad y definir ante el portero Facundo Cambeses.



La pésima noche de Rojo se completó con su expulsión a los 78 por agredir de una trompada a Lucas Martínez Quarta, y poco después Sebastián Driussi (90'+1) sentenció el clásico con otra escapada ante un Racing desarmado en el fondo.

Roja para Marcos Rojo. 36 años tiene, más de 15 años como profesional y se sigue haciendo echar de estas maneras. Es insólito.pic.twitter.com/XqMCaDSs8L — Toto (@palertermo) April 13, 2026

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🤬😤 "SOS UN HIJO DE RE MIL PUT...", fue el insulto de Marcos Rojo al árbitro Sebastián Zunino tras ser expulsado.pic.twitter.com/zNiGHAhqWx — El Primer Grande (@elprimer_grande) April 13, 2026

"Fue un partido muy duro, pero conseguimos tres puntos ante un rival duro e intenso, que no nos permitió plasmar nuestro juego, pero también hay que saber jugar este tipo de encuentros", destacó Colidio.

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Con este resultado, River se consolida en el segundo escalón de la Zona B, tres puntos abajo del líder Independiente Rivadavia, ya clasificado a los playoffs, mientras que Racing sufrió su segunda caída en clásicos, ya que la semana pasada había perdido con Independiente (1-0).

Ambos tendrán cruces internacionales el miércoles y por la Copa Sudamericana, ya que la Academia recibirá al brasileño Botafogo, y el Millonario jugará en el estadio Monumental contra Carabobo de Venezuela.