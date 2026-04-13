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Gol Caracol  / Marcos Rojo explotó contra el árbitro tras su expulsión en Racing vs. River Plate: “sos un hijo..."

Marcos Rojo explotó contra el árbitro tras su expulsión en Racing vs. River Plate: “sos un hijo..."

Luego de recibir la tarjeta roja al minuto 78, el defensor de Racing, Marcos Rojo, se enfrentó al juez central y le dijo de todo. Sus compañeros tuvieron que calmarlo.

Por: EFE
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Marcos Rojo no se contuvo y le dijo de todo en la cara al árbitro de Racing vs. River Plate.
Marcos Rojo no se contuvo y le dijo de todo en la cara al árbitro de Racing vs. River Plate.
Getty Images.

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