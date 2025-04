A Juan Fernando Quintero le siguen haciendo 'ojitos' en River, ahora Gallardo lo mencionó

Luego de queRiver se llevara el triunfo en el superclásico 2-1 frente a Boca Juniors , el DT Marcelo Gallardo en rueda de prensa, comparó el gol de Mastantuono con el deJuan Fernando Quintero en su etapa en el 'millonario'.

El fútbol argentino vivió una edición más del clásico que paraliza a ese país, donde el cuadro de la 'banda cruzada' se quedó con el resultado, pero el colombiano, ahora con presente en América de Cali , retumbó en los recuerdos del estratega.

Ya finalizado el compromiso, Marcelo Gallardo fue consultado sobre el rendimiento de su equipo, y por supuesto el golazo de tiro libre que hizo el chico de 17 años Franco Mastantuono, donde hizo una comparativa al gol de Juan Fernando Quintero frente a Racing en el 2019.

"Es un golazo, un tremendo golazo, hace rato no veía uno igual, creo que el último de 'Juanfer' Quintero a Racing de tiro libre, también fue descomunal que bajan y caen ahí, son inatajables, la verdad es que es una perla, una perlita hermosa", recalcó Marcelo Gallardo.

"UN GOLAZO, FUE COMO EL DE JUANFER QUINTERO A RACING...UNA PERLA, UNA PERLITA HERMOSA"



La comparación de Marcelo Gallardo sobre el gol de tiro libre de Mastantuono en el Superclásico#LPFxTNTSports pic.twitter.com/VJH7tk5diW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 27, 2025

Publicidad

Además, resaltó el gran presente del chico de 17 años, que marcó el auténtico golazo que abrió el marcador del compromiso "es el producto de su juventud, claramente él está en un proceso de aprendizaje constante y así como hace cosas extraordinarias también va a cometer errores, y va a aprender en base a eso, a equivocarse, seguir aprendiendo y así", concluyó.

Juan Fernando Quintero que tuvo dos etapas en River, es uno de los jugadores más recordados y que entraron en la historia del club, no solo por su gran rendimiento, sino además, por el gol que hizo en la final de la Copa Libertadores del 2018, precisamente a Boca Juniors.

Publicidad

Aunque mucho se ha insinuado de que el volante paisa tenga una tercera etapa en el 'millonario', el jugador hace poco sacó a la luz en una entrevista con el medio 'TyC Sports' de Argentina, el pacto que hizo con Racing antes de llegar a América, para no tener una eventual retorno al equipo que dirige Marcelo Gallardo.

"Intentaron convencerme de que me quedara (en Racing), estaba el susto de que me vaya a River, pero les di la palabra de que no iba a ir a River. Sé que estaba el morbo, pero hubo un pacto de caballeros, ellos accedieron y nosotros también", concluyó.