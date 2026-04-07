A Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño les llegaría un refuerzo desde Europa a River Plate

El club argentino River Plate ha trasladado al defensa internacional chileno, Guillermo Maripán, su interés en incorporarlo a su plantilla en junio próximo una vez concluya su vínculo con el Torino, de la Seria A italiana, revelaron a EFE fuentes próximas al jugador.

Según las mismas, el conjunto argentino busca un central de "experiencia y jerarquía" para blindar su retaguardia de cara al segundo semestre del año y cree que el chileno, con una dilatada carrera en Europa, es una alternativa interesante.

El club 'millonario' ya ha sondeado las condiciones en las que se podría avanzar en la negociación, agregó la fuente a EFE sin ofrecer detalles.

Maripán, de 31 años y un paso por equipos de primera división en España, Francia e Italia, es un baluarte de la selección chilena junto a Paulo Díaz, con quien podría encontrarse en River.



Juan Fernando Quintero en acción con River Plate - Foto: River Plate

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Sin embargo, el chileno mantiene cartel en Europa, donde varios equipos, frecuentes animadores de la Champions League, han preguntado por su situación y planes tras el fin de temporada en Italia, añadieron las fuentes.

Según la página especializada en traspasos Transfermarket, Guillermo Maripán acumula 24 partidos en la campaña 2025-2026 con el Torino, ha anotado 2 goles y tiene un valor de mercado que ronda los 3 millones de euros (cerca de 3,5 millones de dólares).