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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño les llegaría un refuerzo desde Europa a River Plate

A Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño les llegaría un refuerzo desde Europa a River Plate

River Plate está decidido a 'romper el mercado' y, por eso, puso los ojos en un jugador que lleva 10 años en el 'viejo continente', entre España, Francia e Italia.

Por: EFE
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, jugadores de River Plate, en una sesión de entrenamiento
Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, jugadores de River Plate, en una sesión de entrenamiento
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