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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El dilema de 'Chacho' Coudet con Juan Fernando Quintero en su River Plate; "quiere vuelo ofensivo"

El dilema de 'Chacho' Coudet con Juan Fernando Quintero en su River Plate; "quiere vuelo ofensivo"

Juan Fernando Quintero ha ido subiendo su nivel, y en la previa a un nuevo reto de River Plate en el fútbol de Argentino, ha puesto a pensar a su DT. ¿Lo pondrá de titular?

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Juan Fernando Quintero (10) en acción de juego con River Plate en el fútbol de Argentina.
Juan Fernando Quintero (10) en acción de juego con River Plate en el fútbol de Argentina.
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