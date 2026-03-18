El dilema de 'Chacho' Coudet con Juan Fernando Quintero en su River Plate; "quiere vuelo ofensivo"

Eduardo Coudet le ha dado otra dinámica a River Plate desde que asumió como director técnico. El 'Chacho' ha tratado de imponer intensidad física y agresividad a la hora de presionar al 'millonario', y pese a los resultados positivos, al club de Núñez le falta ese fútbol ofensivo y dinámico; algo que podría aportarle Juan Fernando Quintero.

El '10' antioqueño ha sumado minutos ingresando desde el banco, y aunque erró un penalti contra Huracán ha subido el nivel en los recientes compromiso de River Plate, al punto que tendría pensando a Coudet si ponerlo desde el inicio en el siguiente reto contra Estudiantes Río Cuarto de este domingo. El rival de turno se caracteriza por tener una defensa muy cerrada.

Ante eso, en la prensa deportiva en Argentina se preguntan qué hará Coudet con 'Juanfer' en la ciudad de Río Cuarto si lo mantendrá como alternativa o lo devolverá a la titularidad.

Juan Fernando Quintero en acción con River Plate - Foto: River Plate

"Hasta ahora, el colombiano entró desde el banco en el triunfo ante Huracán (marró un penal y tuvo un flojo rendimiento) y en la victoria sobre Sarmiento (subió su nivel y generó algunas situaciones de gol), pero en ninguno de sus dos ingresos se lo vio al cien por ciento. Pasadas ya las tres semanas desde su lesión muscular, llegará al domingo con más ritmo y roce futbolístico y pondrá al DT en un brete", indicaron en un informa en 'TyC Sport's.



Pero a continuación agregaron: "Juanfer tiene lo que a este River no le sobró en sus dos presentaciones: capacidad para encontrar espacios y poner a sus compañeros en situaciones ventajosas. Sin embargo, hasta ahora el equilibrio ha sido una de las premisas del entrenador y por eso es incierto si apostará por repetir equipo o si buscará que, ante un rival que probablemente vaya a cerrarse cerca de su arco, sea el '10' la llave del gol".

Publicidad

Kendry Páez, Tomás Galván, Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel han sido los elegidos por el 'Chacho' para darle esa agresividad a River; no obstante, ante el juego de Estudiantes Río Cuarto el interrogante es si ese esquema se mantendrá o si el DT cambiará de modulo táctico, con la incursión del talentoso '10' desde 'el vamos'.



¿Cuándo es Estudiantes Río Cuarto vs. River Plate?

El calendario del fútbol en Argentina indica que será este domingo 22 de marzo, en horario de las 3:45 de la tarde, en horario de Colombia.