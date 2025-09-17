Síguenos en::
A jugador de Selección Colombia le piden que se calme; “debe frenar su estilo agresivo”

A pesar de su buen rendimiento actual en Europa, su forma de ser ha podido perjudicar a su equipo y le hacen un llamado para que mejore su carácter en la cancha.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: septiembre 17, 2025 01:13 p. m.
