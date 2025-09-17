A jugador de Selección Colombia le piden que se calme; “debe frenar su estilo agresivo”

Uno de los jugadores de la Selección Colombia que fue convocado para los partidos contra Bolivia y Venezuela pero no tuvo minutos fue el defensor central Yerson Mosquera, quien se recuperó recientemente de una grave lesión, pero de a poco ha ido retomando su nivel en su club, el Wolverhampton, algo que emociona a su técnico, pero también a los hinchas.

A pesar de eso, no todos son comentarios para elogiarlo, ya que su carácter dentro de la cancha a veces le ha jugado una mala pasada y en Inglaterra eso no viene pasando desapercibido, por lo que la prensa que cubre al cuadro de los Wolves le hizo una petición.



A Yerson Mosquera le piden que se calme en Inglaterra

El medio partidario 'Molineux News' fue el encargado de hablar del defensor central colombiano, que a pesar de ser importante para el Wolverhampton, también ha tenido algunas salidas en falso que pueden perjudicar al cuadro inglés.

"Una cosa que Yerson Mosquera debe hacer es frenar un poco su entusiasmo. Sabemos que su estilo defensivo es muy agresivo, lo cual es positivo. Pero a veces puede ser demasiado impulsivo. Tuvo suerte de no ser expulsado contra el Newcastle United", detallaron en el citado medio británico por una jugada en la que se le vio 'pasado de revoluciones'.

Lo cierto es que el defensor central colombiano ha dejado antecedentes de su duro carácter en la cancha, como la recordada discusión con Kai Havertz y luego una polémica acción en la que tocó la cola de Gabriel Jesús, todo en un encuentro frente al Arsenal.

Yerson Mosquera en Arsenal vs Wolverhampton - Foto: Getty Images

A pesar de su conducta, Yerson Mosquera es uno de los jugadores importantes para el técnico técnico del Wolverhampton, Vítor Pereira, quien se ha mostrado contento por la vuelta del colombiano, quien sufrió en octubre del 2024 una operación tras una dura lesión de ligamentos colateral medial y cruzado anterior, que lo dejó afuera de lo que restaba de la pasada temporada.

"Tuvo una lesión muy grave y no puedo presionarlo demasiado porque necesito respetar al departamento médico. Me gusta como jugador y me gusta su carácter. Es capaz de darlo todo", declaró recientemente el DT del equipo británico en el que actualmente juega y donde lo acompaña otro colombiano como lo es Jhon Arias, quien llegó para la presente campaña.

El pasado sábado 13 de septiembre Mosquera fue titular con el Wolverhampton y a pesar de perder 1-0 con el Newcastle, fue uno de los puntos altos en la zona defensiva de su equipo, dejando buenas sensaciones sobre lo que será su aporte en esta Premier League, y también pensando en ganarse un lugar en la Selección Colombia, que participará en el Mundial del 2026.