Richard Ríos explotó en Benfica; filtraron su ira con compañeros y prensa

Richard Ríos actuó de principio a fin con el Benfica en la caída 2-3 frente al modesto Qarabag de Azerbaiyán, el resultado más sorpresivo de la jornada y que derivó en la salida de su cargo del entrenador del equipo portugués.

El antioqueño, que fue señalado por desperdiciar una opción de gol y por un error en una de las anotaciones del elenco visitante, no aguantó el malestar de la derrota y, según se supo, estalló en plena cancha.

De hecho, su molestia fue tanta que no la habría escondido delante de los medios de comunicación. Así lo reveló el diario portugués Récord, que dio lujo de detalles sobre lo ocurrido entre el mediocampista ‘cafetero’ y sus propios compañeros, a los que habría recriminado.



Richard Ríos, enojado en Benfica por caída en Champions

De acuerdo con la publicación, la molestia del paisa se desató desde que el encuentro iba 2-2 y se extendió hasta más allá del pitazo final.

“Después de una llegada peligrosa, Ríos protestó, mandó al equipo a despertar. Se irritó con sus compañeros después de que el Qarabag se acercara a la portería del Benfica”, describió el artículo.

Y agregó que la molestia fue enorme, incluso con periodistas que lo quisieron entrevistar: “Reaccionó ante sus compañeros y cuando terminó el partido le preguntaron al respecto y él, muy fastidiado, rechazó los interrogantes de la prensa”.

Ahora, presumiblemente con los ánimos más calmados, el equipo lusitano se alista para darle vuelta a la situación, lo que empezaría con el nombramiento de un nuevo timonel, puesto para el que suena José Mourinho, exentrenador del también colombiano Jhon Jáder Durán en el Fenerbahce de Turquía.

Por otra parte, Benfica planifica desde ya sus siguientes presentaciones en el torno local, en el que marcha quinto, antes de volver a tener acción en Champions, el próximo martes 30 de septiembre contra el Chelsea de Inglaterra en condición de visitante.