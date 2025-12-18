Luis Fernando Montoya quedó en medio de la pelea entre hinchas de Nacional y Medellín

Más de 50 personas resultaron lesionadas en unos disturbios ocurridos en el estadio Atanasio Girardot al concluir la final de la Copa BetPlay, ganada por Atlético Nacional a su rival de patio, el Independiente Medellín, confirmaron las autoridades.

Los desórdenes comenzaron al finalizar el partido que Nacional ganó 1-0, cuando centenares de aficionados de la grada del 'poderoso', armados con palos, tubos y artefactos de pólvora, invadieron el campo de juego y protagonizaron una riña que obligó a la intervención policial.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, dijo que las autoridades están trabajando para identificar a quienes participaron en los desmanes, en los que incluso se arrojaron sillas y vallas de protección y dejaron también a varios policías lesionados.

"Se registró una asistencia de más de 43.000 personas; en materia de salud, 52 personas fueron atendidas y una tuvo que ser trasladada a un centro asistencial", manifestó Villa.



El profe Montoya en la mitad de la pelea. Esto es una tristeza, acá perdimos todos. pic.twitter.com/ekupM3LPgE — Luisa Fernanda Londoño (@Luilondo11) December 18, 2025

El funcionario agregó que en los disturbios, que se propagaron a los alrededores del estadio, "hubo personas que fueron detenidas" y se decomisaron bengalas, artefactos explosivos improvisados y una gran cantidad de pólvora.

"No son hinchas. Se comportan como criminales. No voy a describir lo sucedido. Las imágenes son muy claras. Una inmensa mayoría de ambas hinchadas que disfrutan del fútbol en paz vs un grupo de desadaptados que solo buscan generar violencia", manifestó por su parte el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta de 'X'.

Gracias a Dios el profe está bien y pudo resguardarse en el camerino.



Coincido, perdimos todos https://t.co/Vch4kU60kf pic.twitter.com/Y9nxo1cnaL — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) December 18, 2025

El alcalde agregó que los promotores de la violencia tendrán que pagar las consecuencias porque "el que fue al estadio a agredir, destruir o generar miedo, responde ante la ley".

Los desórdenes demoraron la premiación del campeón, que se hizo una vez retornó la calma al estadio y sin la presencia de hinchas en la grada. Y es que, en medio de esa tensión, se vio al profesor, Luis Fernando Montoya, intentando escapar de los desmanes. De hecho, fue protegido por un grupo de personas, mientras que los aficionados peleaban.

Desmanes en el estadio Atanasio Girardot, tras la final de Copa BetPlay, entre Nacional y Medellín Colprensa

Por fortuna, no pasó a mayores y después se le vio al 'campeón de la vida' en los camerinos, resguardado y en óptimas condiciones.