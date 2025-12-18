Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Luis Fernando Montoya quedó en medio de la pelea entre hinchas de Nacional y Medellín

En video quedó registrado cómo resguardaron al profesor, Luis Fernando Montoya, mientras que los aficionados se enfrentaban en los alrededores del terreno de juego.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de dic, 2025
Luis Fernando Montoya, exentrenador del fútbol colombiano, quedó en medio de la pelea de hinchas en final de Copa BetPlay
