A jugador de Selección Colombia lo quieren en Brasil: lo juntarían con otro 'cafetero'

Los colombianos no dejan de ser de los más apetecidos en el mercado de fichajes y uno de los nombres que suena por estos días es Carlos Cuesta. El defensor no tuvo su mejor desempeño con el Galatasaray de Turquía, pero igual general interés en otros clubes que desean contar con sus servicios. En las últimas horas le salió un nuevo pretendiente, que lo pondría de nuevo en Sudamérica.

"Como ya han mencionado otros compañeros, también he oído que el Vasco ha priorizado a un defensa para esa posición. Cruz-Maltino ya está negociando con un jugador para esa posición. Se trata de Carlos Cuesta, del Galatasaray", fue la información que entregó el periodista brasileño Carlos Berbert.

De esta manera, el nacido en Quibdó podría jugar junto a Carlos Andrés 'La Uvita' Gómez, quien fue oficializado hace poco como nuevo refuerzo del Vasco procedente del Rennes de Francia.

Por otro lado, Cuesta se daría el lujo de jugar con Philippe Coutinho, exvolante del Liverpool y Barcelona.

EXCLUSIVO 🚨⚠️



Como outros colegas trouxeram, eu também tinha a informação que o Vasco colocou um zagueiro como prioridade do contratação. O Cruz-Maltino já está em negociações com um jogador para a posição. O atleta em questão é Carlos Cuesta que estáno Galatasaray pic.twitter.com/Drpu8gStId — Carlos Berbert (@CarlosBerbert11) August 8, 2025

Los números de Carlos Cuesta

El defensor ha tenido un desempeño sólido en su carrera profesional, destacándose principalmente en el KRC Genk 🇧🇪, donde ha disputado 182 partidos, anotado 4 goles y dado 1 asistencia, además de recibir 26 amarillas, 1 doble amarilla y 2 rojas. En Atlético Nacional 🇨🇴 jugó 73 encuentros, con 10 amarillas. Su paso por Galatasaray 🇹🇷 fue breve, con 9 partidos y 2 amarillas. En total, acumula 264 partidos, 4 goles, 1 asistencia y 38 tarjetas amarillas.



¿Cómo va Vasco da Gama?

Vasco da Gama atraviesa una campaña complicada en el Brasileirao. Con 16 partidos jugados, suma 15 puntos, producto de 4 victorias, 3 empates y 9 derrotas. Ha marcado 18 goles y recibido 23, con una diferencia de -5, ubicándose en la casilla 17°, zona de descenso, en la tabla de posiciones.

En cuanto a la Copa de Brasil, el 'Gigante de Colina' se clasificó a cuartos de final luego de vencer 3-1 en la serie a Centro Sportivo Alagoano, en 'cuartos'.