Ciclista colombiano sigue haciendo de las suyas: es top-5 y va por el título en Vuelta a Portugal

El español Pau Martí, del Israel Premier Tech Academy, venció este viernes en la segunda etapa de la Vuelta a Portugal, un triunfo que lo catapultó al liderato de la competición portuguesa.
Martí fue uno de los que se distanció del pelotón cerca del final durante un tramo de tierra y terminó los 167,9 kilómetros entre las localidades de Felgueiras y Fafe en 4 horas y 33 segundos.
Cerca de la meta, el valenciano se impuso en el esprint al defensor del título, el ruso Artem Nych (Anicolor-Tien 21), y al colombiano Jesús David Peña (APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense), segundo y tercero respectivamente, y con el mismo tiempo que Martí.
El cuarto en llegar fue el mexicano Edgar David Cadena (Petrolike), mientras que el venezolano Francisco Joel Peñuela (Caja Rural-Seguros RGA) fue séptimo y el español Raúl Rota (Rádio Popular-Paredes-Boavista) fue décimo.
Con esta victoria, Pau Martí le arrebató el maillot amarillo al portugués Rafael Reis (Anicolor-Tien 21), y lidera con una ventaja de dos segundos sobre Nych y 15 sobre el propio Reis.
Este sábado, los participantes de la Vuelta a Portugal se enfrentarán a la jornada más larga de la 86ª edición, los 185,2 kilómetros que unirán Boticas con Bragança, ambas junto a la frontera con Galicia (España).
