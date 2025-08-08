Ciclista colombiano sigue haciendo de las suyas: es top-5 y va por el título en Vuelta a Portugal

El español Pau Martí, del Israel Premier Tech Academy, venció este viernes en la segunda etapa de la Vuelta a Portugal, un triunfo que lo catapultó al liderato de la competición portuguesa.

Martí fue uno de los que se distanció del pelotón cerca del final durante un tramo de tierra y terminó los 167,9 kilómetros entre las localidades de Felgueiras y Fafe en 4 horas y 33 segundos.

Cerca de la meta, el valenciano se impuso en el esprint al defensor del título, el ruso Artem Nych (Anicolor-Tien 21), y al colombiano Jesús David Peña (APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense), segundo y tercero respectivamente, y con el mismo tiempo que Martí.

El cuarto en llegar fue el mexicano Edgar David Cadena (Petrolike), mientras que el venezolano Francisco Joel Peñuela (Caja Rural-Seguros RGA) fue séptimo y el español Raúl Rota (Rádio Popular-Paredes-Boavista) fue décimo.

Con esta victoria, Pau Martí le arrebató el maillot amarillo al portugués Rafael Reis (Anicolor-Tien 21), y lidera con una ventaja de dos segundos sobre Nych y 15 sobre el propio Reis.

Este sábado, los participantes de la Vuelta a Portugal se enfrentarán a la jornada más larga de la 86ª edición, los 185,2 kilómetros que unirán Boticas con Bragança, ambas junto a la frontera con Galicia (España).

Jesús David Peña, ciclista colombiano. Vuelta a Portugal.

Clasificación de la etapa 2 de la Vuelta a Portugal 2025

Pau Martí – Israel Premier Tech Academy – 4:00:33 Artem Nych – Anicolor / Tien 21 – +0:06 Jesús David Peña – APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense – +0:07 Edgar David Cadena – Petrolike – +0:02 Alexis Guerin – Anicolor / Tien 21 – +0:01 Moritz Kretschy – Israel Premier Tech Academy – +0:11 Francisco Joel Peñuela – Caja Rural - Seguros RGA – ,, Tiago Antunes – Efapel Cycling – ,, Pedro Silva – Anicolor / Tien 21 – ,, Raúl Rota – Rádio Popular - Paredes - Boavista – ,,

Clasificación general de la Vuelta a Portugal 2025, tras la etapa 2