Ciclista colombiano sigue haciendo de las suyas: es top-5 y va por el título en Vuelta a Portugal

Ciclista colombiano sigue haciendo de las suyas: es top-5 y va por el título en Vuelta a Portugal

En la Vuelta a Portugal 2025, un colombiano tiene sorprendidos a todos: fue tercero en la etapa 2, tras haber culminado segundo en la primera fracción. Se postuló como favorito.

Ciclistas en la Vuelta a Portugal 2025.
Ciclistas en la Vuelta a Portugal 2025.
Vuelta a Portugal 2025.
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 08, 2025 05:11 p. m.