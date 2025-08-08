A Sebastián Villa lo quiere un grande de Argentina, pero hay una traba: ¿solucionarán?

Sebastián Villa ha sido tema de conversación en las últimas horas en Argentina y todo porque un DT de otro club en el sur del continente lo habría pedido para integrar su plantel. El antioqueño es de todo gusto de dicho timonel, que no lo sigue de ahora sino desde hace tiempo atrás; se trata de Gustavo Costas y quien lo pidió al extremo para Racing de Avellanada

En la actualidad, Villa Cano se desempeña en Independiente Rivadavia, club con el que anotó, el jueves anterior, el único gol en la derrota 2-1 contra Estudiantes por el fútbol argentino. La revelación de que Costas pidió al exTolima la entregó el periodista Flavio Azarro.

El comunicador indicó que "Gustavo Costas está desperado porque le traigan al negro Villa. Costa siente que con Villa la Copa la gana; tráiganme a Villa. Costas quiere al delantero de Independiente Rivadavia".

Pero, ¿cuál es la situación real? En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Juan José Buscalia explicó todo a detalle; dejando como conclusión que hay dos motivos del por qué no se daría un posible fichaje de Villa a la 'academia'.

"En este caso, hay dos escollos que me parece, diría, sea imposible que se dé la contratación de Villa en Racing. Por un lado es buena la información de Azarro porque a Costas le gusta mucho Sebastián Villa, pero no le gusta de ahora, lo viene pidiendo hace tiempo, considera Costas que Villa puede ser un arma fundamental para seguir conquistando títulos en Racing; recordemos que con Juan Fernando Quintero, Costas ganó la Copa Sudamericana el año pasado. Sin embargo, hay dos problemas más allá del gusto del técnico, que se le pidió a Diego Milito quien es el presidente", indicó Buscalia en el mencionado programa.

Sebastián Villa en Independiente Rivadavia X @ndependienteRivadavia

¿Por qué Sebastián Villa no podría fichar en Racing?

Así las cosas, Buscalia explicó lo siguiente: "Racing no tiene cupos de extranjeros, es decir, en este momento no puede incorporar a nadie que no tenga nacionalidad de Argentina. Por ese lado, es técnicamente imposible, y después el otro escollo es que la dirigencia de Racing no ve con buenos ojos la contratación de Villa por lo que es su pasado con las causas judiciales que tiene todavía pendiente".

Y agregó: "Más allá de la información de Azarro, lo que a mí me cuentan es que no es viable, por ahí cambia la semana que viene, Racing vende algún jugador extranjero y Costas logra convencer a los dirigentes. Lo que yo tengo a esta hora es que por esos dos motivos: falta de cupos y porque no lo quieren los dirigentes, Villa no va a llegar a Racing".