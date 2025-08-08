Publicidad

Miguel 'Happy' Lora lloró como un niño al enterarse de la muerte de Eugenio Baena

Este viernes 8 de agosto, el periodismo deportivo está de luto por el fallecimiento de Eugenio Baena. Uno de los más afectados por la noticia fue el exboxeador Miguel 'Happy' Lora.